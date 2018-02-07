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Дальнее зарубежье 07.02.2018 21:19

Премьер Эстонии пообещал продолжить возведение границы с Россией, несмотря на неожиданное удорожание работ

Несмотря на неожиданное удорожание строительства границы Эстонии с Россией, ее возведение будет продолжено, заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas).

"В 2015 году общественности, членам парламента и правительства сообщили о стоимости обустройства границы в 79 млн евро. Теперь проектирование завершено и сообщается, что на строительство границы необходимо в 2,5-3 раза больше средств. Это стало неожиданностью. Но, безусловно, не означает, что строительство восточной границы будет остановлено. Этого не произойдет", - заверил Ю.Ратас в среду в парламенте, отвечая на вопросы депутатов.

На его взгляд, "строительство границы необходимо продолжить".

Ю.Ратас пояснил, что общая протяженность границы составляет 338 км, из которых сухопутная и речная граница составляет около 207 км, озерная - 126 км.

"В первую очередь подорожало строительство сухопутной границы, протяженность которой больше всего - 135 км. Разница между расценками 2015 и этого года составляет около 100 млн евро. На строительство речной границы запланировано 11 млн евро, в то время как в реальности необходимо 25 млн, то есть там стоимость строительства подорожала примерно на 14 млн евро", - отметил Ю.Ратас.

Он добавил, что это - этап проектирования. Когда будут объявлены тендеры, стоимость вновь может измениться.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, РОССИЯ, ГРАНИЦА, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]