Премьер Эстонии пообещал продолжить возведение границы с Россией, несмотря на неожиданное удорожание работ

Несмотря на неожиданное удорожание строительства границы Эстонии с Россией, ее возведение будет продолжено, заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas).
"В 2015 году общественности, членам парламента и правительства сообщили о стоимости обустройства границы в 79 млн евро. Теперь проектирование завершено и сообщается, что на строительство границы необходимо в 2,5-3 раза больше средств. Это стало неожиданностью. Но, безусловно, не означает, что строительство восточной границы будет остановлено. Этого не произойдет", - заверил Ю.Ратас в среду в парламенте, отвечая на вопросы депутатов.
На его взгляд, "строительство границы необходимо продолжить".
Ю.Ратас пояснил, что общая протяженность границы составляет 338 км, из которых сухопутная и речная граница составляет около 207 км, озерная - 126 км.
"В первую очередь подорожало строительство сухопутной границы, протяженность которой больше всего - 135 км. Разница между расценками 2015 и этого года составляет около 100 млн евро. На строительство речной границы запланировано 11 млн евро, в то время как в реальности необходимо 25 млн, то есть там стоимость строительства подорожала примерно на 14 млн евро", - отметил Ю.Ратас.
Он добавил, что это - этап проектирования. Когда будут объявлены тендеры, стоимость вновь может измениться.
Посольство России откроет 18 марта избирательный пункт в Баку в связи с выборами президента РФ
Президент Алиев назначил посла Азербайджана в Катаре
Интенсивные переговоры по Карабаху будут продолжены после проведения президентских выборов в Азербайджане и Армении, заявляют в Баку
В результате взрыва на предприятии по переработке химотходов в Италии пострадали девять человек
В Китае разработан беспилотный монорельсовый поезд, выдерживающий 40-градусный мороз
Яндекс.Такси и Uber закрыли сделку по объединению сервисов, бизнес оценен более чем в $3,8 млрд
На вывоз всего выпавшего в Москве снега потребовался бы железнодорожный состав длиной с экватор Земли - заммэра города
Президент Алиев утвердил Положение о Госагентстве жилищного строительства с уставным капиталом в 100 млн манат
Дизайнер Кристиан Лубутен может лишиться монополии на выпуск женской обуви с красной подошвой
Азерсу получит 12 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Президент Алиев выделил 2 млн манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
Самолет южнокорейской пилотажной группы загорелся во время взлета на авиашоу в Сингапуре
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Мусульманские страны выразили Палестине всеобщую поддержку
В Баку отметили 100-летие азербайджанского и советского композитора Кара Караева
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»