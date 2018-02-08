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Дальнее зарубежье 08.02.2018 19:17

ОАЭ направили $2 млн для возобновления работы больниц в секторе Газа - ВОЗ

ОАЭ выделили сектору Газа $2 млн на закупку топлива для электрогенераторов, в ближайшее время около 20 медицинских центров региона полностью возобновят работу, сообщила в четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Ранее из-за нехватки горючего для резервных электрогенераторов в Газе закрылись три крупные больницы из 13, а также 14 медицинских центров из 54.

Накануне в ООН предупреждали, что больницам региона в 2018 году потребуется 7,7 млн литров топлива стоимостью $6,5 млн.

Проблемы с запасами топлива связаны с разногласиями между движением ХАМАС, контролирующим сектор Газа, и руководством Палестинской национальной администрации. Несмотря на то, что в октябре 2017 года стороны подписали соглашение об объединении территорий под руководством палестинских властей, по-прежнему отсутствуют договоренности об энергоснабжении разных регионов.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, ОАЭ, ГАЗА, БОЛЬНИЦЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]