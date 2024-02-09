Глава МИД ОАЭ призвал не допустить разрастания конфликтов в ближневосточном регионе

Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бин Заид Аль Нахайян на консультативном совещании глав МИД арабских государств по конфликту в секторе Газа обратился к странам с призывом поддержать мирных палестинцев и не допустить разрастания конфликтов на Ближнем Востоке, сообщает в пятницу государственное информагентство ОАЭ.

"Шейх Абдалла бин Заид Аль Нахайян призвал к активизации усилий по предотвращению расширения конфликтов в регионе и обеспечению интенсивной, безопасной и устойчивой доставки гуманитарной и медицинской помощи для поддержки палестинского народа", - отмечает агентство.

Кроме того, глава МИД ОАЭ указал на важность "укрепления совместных действий" арабских государств "в противостоянии беспрецедентным вызовам, с которыми столкнулся регион" и призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа.

Аль Нахайян также заявил о необходимости установления "всеобъемлющего мира" на основе принципа "два государства для двух народов".

Встреча глав МИД арабских стран прошла в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. На ней присутствовали министры иностранных дел Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта, Иордании и министр по гражданским делам Палестины Хусейн аш-Шейх, а также постпред ОАЭ при ООН Лана Нусейбе.