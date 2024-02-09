Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8312 RUR   0.0187 GBR   2.1446 TRY   0.0554

Цена на нефть

08.02 $/bbl +/- WTI 76.22 +2.36 Brent 81.63 +2.42

Дальнее зарубежье 09.02.2024 18:27

Глава МИД ОАЭ призвал не допустить разрастания конфликтов в ближневосточном регионе

Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бин Заид Аль Нахайян на консультативном совещании глав МИД арабских государств по конфликту в секторе Газа обратился к странам с призывом поддержать мирных палестинцев и не допустить разрастания конфликтов на Ближнем Востоке, сообщает в пятницу государственное информагентство ОАЭ.

"Шейх Абдалла бин Заид Аль Нахайян призвал к активизации усилий по предотвращению расширения конфликтов в регионе и обеспечению интенсивной, безопасной и устойчивой доставки гуманитарной и медицинской помощи для поддержки палестинского народа", - отмечает агентство.

Кроме того, глава МИД ОАЭ указал на важность "укрепления совместных действий" арабских государств "в противостоянии беспрецедентным вызовам, с которыми столкнулся регион" и призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа.

Аль Нахайян также заявил о необходимости установления "всеобъемлющего мира" на основе принципа "два государства для двух народов".

Встреча глав МИД арабских стран прошла в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. На ней присутствовали министры иностранных дел Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта, Иордании и министр по гражданским делам Палестины Хусейн аш-Шейх, а также постпред ОАЭ при ООН Лана Нусейбе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ОАЭ, МИД, БЛИЖВОСТОК, МНЕНИЕ


Похожие новости


Главы МИД Азербайджана и ОАЭ обсудили ситуацию в регионе Баку и Абу-Даби провели первые консульские консультации В Баку опровергли информацию о запрете на въезд в ОАЭ граждан Азербайджана Байрамов и Абдаллах бин Зайед обсудиди перспективы сотрудничества между Баку и Абу Даби Байрамов принял копии верительных грамот нового посла ОАЭ в Азербайджане Глава МИД Израиля Лапид отправился с визитом в ОАЭ Глава МИД Израиля посетит ОАЭ Глава МИД Азербайджана отправился с рабочим визитом в ОАЭ Баку предложил Абу-Даби освободить граждан Азербайджана от виз при посещении ОАЭ - МИД Глава МИД Азербайджана принимает участие в форуме Сир-Бани-Яс

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az