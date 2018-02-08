Thales International и AZAL могут создать СП в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял вице-президента французской компании «Thales International» Рафаэля Эскинази, сообщает сайт главы государства.
«В ходе встречи стороны провели обмен мнениями по созданию совместного предприятия в Азербайджане между ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) и Thales International», - отмечается в информации.
И.Алиев выразил удовлетворение сотрудничеством Thales International с Азербайджаном и подчеркнул значимость проектов, реализованных компанией в стране.
Глава государства также выразил уверенность в успешности дальнейшего сотрудничества между сторонами.
Р.Эскинази отметил, что Thales International долгие годы успешно сотрудничала с AZAL, и выразил намерение компании продолжить его и в будущем.
Он также сообщил, что в четверг в Международном аэропорту Гейдара Алиева состоялась открытие Центра эффективности использования, стратегии и развития воздушного пространства Азербайджана, ставшего первым в мире пилотным проектом, реализованным «Thales International».
Thales Group - международная промышленная группа, выпускающая информационные системы для авиакосмического, военного и морского применения.
Компания Thales занимает третье место в мире по производству бортовых РЛС и систем радиоэлектронной борьбы.
Н.Аббасова
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