Thales International и AZAL могут создать СП в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял вице-президента французской компании «Thales International» Рафаэля Эскинази, сообщает сайт главы государства.

«В ходе встречи стороны провели обмен мнениями по созданию совместного предприятия в Азербайджане между ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) и Thales International», - отмечается в информации.

И.Алиев выразил удовлетворение сотрудничеством Thales International с Азербайджаном и подчеркнул значимость проектов, реализованных компанией в стране.

Глава государства также выразил уверенность в успешности дальнейшего сотрудничества между сторонами.

Р.Эскинази отметил, что Thales International долгие годы успешно сотрудничала с AZAL, и выразил намерение компании продолжить его и в будущем.

Он также сообщил, что в четверг в Международном аэропорту Гейдара Алиева состоялась открытие Центра эффективности использования, стратегии и развития воздушного пространства Азербайджана, ставшего первым в мире пилотным проектом, реализованным «Thales International».

Thales Group - международная промышленная группа, выпускающая информационные системы для авиакосмического, военного и морского применения.

Компания Thales занимает третье место в мире по производству бортовых РЛС и систем радиоэлектронной борьбы.

Н.Аббасова