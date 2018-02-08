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Бизнес и законодательство 08.02.2018 17:40

Thales International и AZAL могут создать СП в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял вице-президента французской компании «Thales International» Рафаэля Эскинази, сообщает сайт главы государства.

«В ходе встречи стороны провели обмен мнениями по созданию совместного предприятия в Азербайджане между ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) и Thales International», - отмечается в информации.

И.Алиев выразил удовлетворение сотрудничеством Thales International с Азербайджаном и подчеркнул значимость проектов, реализованных компанией в стране.

Глава государства также выразил уверенность в успешности дальнейшего сотрудничества между сторонами.

Р.Эскинази отметил, что Thales International долгие годы успешно сотрудничала с AZAL, и выразил намерение компании продолжить его и в будущем.

Он также сообщил, что в четверг в Международном аэропорту Гейдара Алиева состоялась открытие Центра эффективности использования, стратегии и развития воздушного пространства Азербайджана, ставшего первым в мире пилотным проектом, реализованным «Thales International».

Thales Group - международная промышленная группа, выпускающая информационные системы для авиакосмического, военного и морского применения.

Компания Thales занимает третье место в мире по производству бортовых РЛС и систем радиоэлектронной борьбы.

Н.Аббасова

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Тэги: THALES/INTERNATIONAL, AZAL, СП

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]