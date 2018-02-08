Кредитная кампания со скидкой до 3% от Банка Республика для работников нефте-газового сектора.

Для реализации задуманных планов уже не нужно ждать кредитных кампаний по случаю профессиональных праздников.

Начиная с сегодняшнего дня и до конца февраля Банк Республика объявляет скидку до 3% по наличным кредитам для работников нефтяной и газовой промышленности.

В рамках кампании, каждый труженник нефтегазовой сферы может также воспользоваться и скидкой до 50% на комиссию. Максимальная сумма кредита составляет 10 000 манат и выдаётся сроком до 36 месяцев. В зависимости от размера официальной прибыли, кредит до 10 000 манат может быть выдан и без поручителей.

Получить подробную информацию об условиях кредита можно на официальном сайте, Facebook странице банка и по короткому номеру 144.