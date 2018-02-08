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08.02.2018 18:00

Кредитная кампания со скидкой до 3% от Банка Республика для работников нефте-газового сектора.

Для реализации задуманных планов уже не нужно ждать кредитных кампаний по случаю профессиональных праздников.

Начиная с сегодняшнего дня и до конца февраля Банк Республика объявляет скидку до 3% по наличным кредитам для работников нефтяной и газовой промышленности.

В рамках кампании, каждый труженник нефтегазовой сферы может также воспользоваться и скидкой до 50% на комиссию. Максимальная сумма кредита составляет 10 000 манат и выдаётся сроком до 36 месяцев. В зависимости от размера официальной прибыли, кредит до 10 000 манат может быть выдан и без поручителей.

Получить подробную информацию об условиях кредита можно на официальном сайте, Facebook странице банка и по короткому номеру 144.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]