Кредитная кампания со скидкой до 3% от Банка Республика для работников нефте-газового сектора.

Для реализации задуманных планов уже не нужно ждать кредитных кампаний по случаю профессиональных праздников.
Начиная с сегодняшнего дня и до конца февраля Банк Республика объявляет скидку до 3% по наличным кредитам для работников нефтяной и газовой промышленности.
В рамках кампании, каждый труженник нефтегазовой сферы может также воспользоваться и скидкой до 50% на комиссию. Максимальная сумма кредита составляет 10 000 манат и выдаётся сроком до 36 месяцев. В зависимости от размера официальной прибыли, кредит до 10 000 манат может быть выдан и без поручителей.
Получить подробную информацию об условиях кредита можно на официальном сайте, Facebook странице банка и по короткому номеру 144.
Глава ЦИК Азербайджана предлагает жестко мониторить соцсети в предвыборный период
Минобороны Азербайджана приняло на вооружение часть российской военной техники
Алиев: Азербайджанцы должны вернуться на свою историческую землю - в Ереван
Россия готова рассмотреть возможность поставок СПГ арктических проектов в ЮАР
"Турецкий поток" будет покрываться бюджетом Газпрома, потом рефинансироваться
Японский прыгун с трамплина установил рекорд, став участником восьми зимних ОИ
Бакинский международный гуманитарный форум пройдет в октябре – министр
Турпоток в Азербайджан в январе 2018г вырос на 17%, удельный вес россиян - 32%
Азерсу получит 12 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Президент Алиев выделил 2 млн манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
Самолет южнокорейской пилотажной группы загорелся во время взлета на авиашоу в Сингапуре
Китай запустит пилотный проект отопления с использованием ядерного реактора
В Думе собираются законодательно установить для каждой военной профессии критерии психологического отбора
В РФ в 2017 г. ликвидированы 153 нелегальных завода и склада алкоголя
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»