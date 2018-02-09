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ТЭК 09.02.2018 21:01

НПЗ Казахстана планируют в 2018г увеличить переработку нефти на 6%

Объем переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах Казахстана в 2018 году запланирован на уровне 15,8 млн тонн, говорится в материалах к расширенному заседанию правительства с участием президента страны.

В минувшем году казахстанские НПЗ переработали 14,9 млн тонн нефти (рост на 2,8% к 2016 году) при плане 14,5 млн тонн. Таким образом, в текущем году показатель может увеличиться на 6%.

Согласно материалам, план по производству нефтяного битума на 2018 год составляет 740 тыс. тонн. В 2017 году было выпущено 731 тыс. тонн этой продукции (ростом на 46,7%). Экспорт битума в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Китай составил 97 тыс. тонн.

Согласно материалам, в текущем году добыча угля в Казахстане ожидается на уровне 107 млн тонн. В 2017 году было добыто 111,118 млн тонн угля.

Кроме того, сообщается, что до конца этого года планируется довести уровень газификации страны до 47,65% против 47,38% по итогам 2017 года.

"В 2018 году будут реализованы 16 проектов газификации в шести регионах (Жамбылская, Южно-Казахстанская, Актюбинская, Кызылординская, Западно-Казахстанская и Алма-Атинская области) на сумму 12,8 млрд тенге", - говорится в материалах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, НЕФТЬ, ПЕРЕРАБОТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]