НПЗ Казахстана планируют в 2018г увеличить переработку нефти на 6%

Объем переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах Казахстана в 2018 году запланирован на уровне 15,8 млн тонн, говорится в материалах к расширенному заседанию правительства с участием президента страны.
В минувшем году казахстанские НПЗ переработали 14,9 млн тонн нефти (рост на 2,8% к 2016 году) при плане 14,5 млн тонн. Таким образом, в текущем году показатель может увеличиться на 6%.
Согласно материалам, план по производству нефтяного битума на 2018 год составляет 740 тыс. тонн. В 2017 году было выпущено 731 тыс. тонн этой продукции (ростом на 46,7%). Экспорт битума в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Китай составил 97 тыс. тонн.
Согласно материалам, в текущем году добыча угля в Казахстане ожидается на уровне 107 млн тонн. В 2017 году было добыто 111,118 млн тонн угля.
Кроме того, сообщается, что до конца этого года планируется довести уровень газификации страны до 47,65% против 47,38% по итогам 2017 года.
"В 2018 году будут реализованы 16 проектов газификации в шести регионах (Жамбылская, Южно-Казахстанская, Актюбинская, Кызылординская, Западно-Казахстанская и Алма-Атинская области) на сумму 12,8 млрд тенге", - говорится в материалах.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Евросоюз и Азербайджан идут к соглашению о стратегическом партнерстве
Баку выразил Брюсселю обеспокоенность визитами в страны ЕС представителей незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана
Президент Алиев принял в Баку секретаря Святого Престола
Карамбе показал президенту Азербайджана Кубок чемпионата мира по футболу
Президент Алиев подписал распоряжение о создании Института теологии в Азербайджане
Азерсу получит 12 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Президент Алиев выделил 2 млн манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
Самолет южнокорейской пилотажной группы загорелся во время взлета на авиашоу в Сингапуре
Сестра лидера КНДР пожелала более тесных связей между Югом и Севером после визита в Сеул
Израильские ВВС атаковали 12 сирийских и иранских целей в Сирии - представитель армии обороны Израиля
Системы ПВО Сирии отразили еще одну атаку израильских ВВС - сирийское ТВ
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
В Азербайджане прошел очередной тур Х республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе
В РИКЦ открылась выставка, посвященная Дню дипломатического работника. Фоторепортаж
Bakcell обеспечивает покрытие сети LTE в северных районах Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»