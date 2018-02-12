ГКИВ 13 марта выставит на продажу Шамкирский рыбный завод

Госкомитет по имущественным вопросам (ГКИВ) Азербайджана 13 марта проведет очередной аукцион, на котором будут выставлены 90 объектов госимущества, отмечается в сообщении комитета.
«13 марта состоится очередной аукцион по продаже госимущества. Самым привлекательным предприятием по эффективности и возможной прибыли является Шамкирский рыбный завод. Полезная площадь предприятия составляет 350 км. м, а общая площадь 4,5 тыс. кв. м», - отмечается в сообщении.
В целом, на аукцион будут выставлены 18 акционерных обществ, 40 нежилых здания, 29 госпредприятия и 3 транспортных средства.
Б.Рустамбеков
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