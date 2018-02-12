Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0888 RUR   0.0293 GBR   2.3571 TRY   0.446

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.15 Brent   64.81

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 14 Фев 15 Фев

Бизнес и законодательство 12.02.2018 13:40

ГКИВ 13 марта выставит на продажу Шамкирский рыбный завод

Госкомитет по имущественным вопросам (ГКИВ) Азербайджана 13 марта проведет очередной аукцион, на котором будут выставлены 90 объектов госимущества, отмечается в сообщении комитета.

«13 марта состоится очередной аукцион по продаже госимущества. Самым привлекательным предприятием по эффективности и возможной прибыли является Шамкирский рыбный завод. Полезная площадь предприятия составляет 350 км. м, а общая площадь 4,5 тыс. кв. м», - отмечается в сообщении.

В целом, на аукцион будут выставлены 18 акционерных обществ, 40 нежилых здания, 29 госпредприятия и 3 транспортных средства.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГКИВ, АУКЦИОН


Похожие новости


ГКИВ 20 февраля рассчитывает продать до 45% контрольного пакета акций 25 АО ГКИВ 13 февраля выставит на продажу базу «Bolluq» со стартовой ценой около 500 тыс. манатов ГКИВ 23 февраля рассчитывает продать до 45% контрольного пакета акций 18 АО

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]