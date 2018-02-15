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Карабахский конфликт 15.02.2018 13:10

В Азербайджане без вести пропавшими в карабахском конфликте считают около 3,9 тыс. человек - Госкомиссия

Без вести пропавшими в Азербайджане в результате армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта считаются 3,875 тыс. человек, заявил глава рабочей группы Госкомиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Исмаил Ахундов.

«На сегодня в Азербайджане без вести пропавшими в результате нагорно-карабахского конфликта считаются 3,875 тыс. человек», - сказал И.Ахундов журналистам в четверг.

По его словам, из них 3,165 тыс. человек являются военнослужащими, 710 – мирными гражданами.

И.Ахундов отметил, что Госкомиссия тесно сотрудничает с Международным Комитетом Красного Креста в вопросах определения судеб пленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Он добавил, что в Азербайджане было обнаружено 195 неизвестных могил, в которых, предположительно, могут быть похоронены без вести пропавшие в результате карабахского конфликта граждане. «С останков 185 из них были взяты GPS-координаты», - сказал он.

Ф.Исазаде

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Тэги: ВОЙНА, ПРОПАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]