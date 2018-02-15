В Азербайджане без вести пропавшими в карабахском конфликте считают около 3,9 тыс. человек - Госкомиссия

Без вести пропавшими в Азербайджане в результате армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта считаются 3,875 тыс. человек, заявил глава рабочей группы Госкомиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Исмаил Ахундов.
«На сегодня в Азербайджане без вести пропавшими в результате нагорно-карабахского конфликта считаются 3,875 тыс. человек», - сказал И.Ахундов журналистам в четверг.
По его словам, из них 3,165 тыс. человек являются военнослужащими, 710 – мирными гражданами.
И.Ахундов отметил, что Госкомиссия тесно сотрудничает с Международным Комитетом Красного Креста в вопросах определения судеб пленных, заложников и без вести пропавших граждан.
Он добавил, что в Азербайджане было обнаружено 195 неизвестных могил, в которых, предположительно, могут быть похоронены без вести пропавшие в результате карабахского конфликта граждане. «С останков 185 из них были взяты GPS-координаты», - сказал он.
Ф.Исазаде
Москва и Баку в 2018 году проведут заседание МПК в России - дипломат
Капвложения SOCAR до 2021г составят 11 млрд манатов - Fitch
Американские психологи вычислили зарплату "счастливого человека" для всего мира
McDonald`s уберет чизбургеры из детского меню
Алиев выразил соболезнования в связи с трагедией в американской школе
Президент Алиев распорядился о выделении 0,7 млн манатов на оросительные мероприятия в трех азербайджанских селах
Адресованное Трампу-младшему письмо с белым порошком содержало также оскорбления
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана за 14 лет составили около $78 млрд
Столтенберг приветствует намерение стран НАТО наращивать расходы на оборону
Еврокомиссия заявила о нарушении соцсетями правил Евросоюза
Подписан контракт по поставку Индонезии 11 российских истребителей Су-35
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Самир Гаджиев назначен главным исполнительным директором Caspian Asian Club
Абоненты Nar, использующие услуги роуминга в Турции и Иране, получат интернет-бонус в рамках пакетов Full
«Москва-Баку. Взгляд сквозь километры». Или о том, как живется азербайджанцам в России. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»