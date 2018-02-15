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Дальнее зарубежье 15.02.2018 17:05

Еврокомиссия заявила о нарушении соцсетями правил Евросоюза

Социальные сети Twitter и Facebook недостаточным образом выполняют правила Европейского союза о защите пользователей, считают в Еврокомиссии.

Как сообщается в докладе ЕК, часть которого имеется в распоряжении агентства dpa, руководство соцсетей отказывается выполнять предписания Евросоюза.

Европейское ведомство указывает на то, что Twitter по-прежнему изменяет свои условия для пользователей, не информируя их об этом. Кроме того, как Twitter, так и Facebook без уведомления пользователей удаляют загруженный ими контент.

Как отмечается в документе, сфера защиты прав потребителей находится в ведении национальных властей, и Еврокомиссия не имеет права налагать соответствующие штрафы в случае нарушений.

Далее в отчете перечисляются изменения, которые предприняло руководство базирующихся в США соцсетей по требованию Брюсселя начиная с 2017 года. В частности, в марте прошлого года власти ЕС потребовали от ряда компаний удалить из общих условий недопустимые пункты. В частности, европейские пользователи должны были получить право обращаться в суд на соцсети в своих странах. Кроме того, согласно европейскому законодательству, необходимо соответствующим образом помечать рекламу и спонсированные материалы, сообщает Deutsche Welle.

Эти требования всеми компаниями были выполнены, отмечает Еврокомиссия.

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Тэги: ЕВРОПА, СОЦСЕТИ, НАРУШЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]