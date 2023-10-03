Meta надеется вскоре предложить европейцам платный отказ от рекламы в Facebook и Instagram - WSJ

Американская Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) рассчитывает в ближайшие месяцы предложить европейским пользователям Facebook и Instagram платную опцию просмотра этих соцсетей без рекламы, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Европейцы, не согласившиеся на использование компанией информации об их активности для персонализации рекламы, смогут примерно за 10 евро в месяц пользоваться Instagram или Facebook на персональных компьютерах без рекламы. Привязка дополнительной учетной записи будет стоить около 6 евро.

На мобильных устройствах цена вырастет до порядка 13 евро в месяц в связи с комиссиями магазинов приложений Apple и Google.

Meta в сентябре изложила эти планы на встречах с ирландскими регуляторами в области защиты данных и регуляторами в сфере цифровой конкуренции в Брюсселе. Другие регуляторы в области защиты данных в Евросоюзе также получили эту информацию.

Компания хочет ввести новую подписку из-за правил ЕС, ставящих под угрозу возможность показывать персонализированную рекламу без согласия пользователей, отмечает WSJ.

По европейским законам, пользователи должны иметь доступ к сервисам даже в случае отказа от предоставления согласия на использование некоторых данных.