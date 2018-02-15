Король Абдалла II отметил роль Путина для урегулирования в Сирии и сближения позиций Иордании и РФ по этой проблеме

Король Иордании Абдалла II оценил вклад президента РФ Владимира Путина в дело установления мира в Сирии.

"Не менее важно то лидерство, которое вы продемонстрировали, а также сотрудничество двух наших стран, которое установилиЮ в том числе благодаря нашей встрече в прошлом году, в деле восстановления мира в Сирии"- заявил король Иордании Абдалла II на встрече с президентом РФ.

Он отметил, что благодаря президенту РФ год назад удалось добиться более высокого уровня координации в данном вопросе.

"Благодаря вашим лидерским качествам, благодаря вашему видению удалось очень продвинуться", - отметил король.

Он также поблагодарил В.Путина за усилия, которые прикладывает Россия в деле поиска мирного решения израильско-палестинского конфликта.