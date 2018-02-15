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Дальнее зарубежье 15.02.2018 18:32

Король Абдалла II отметил роль Путина для урегулирования в Сирии и сближения позиций Иордании и РФ по этой проблеме

Король Иордании Абдалла II оценил вклад президента РФ Владимира Путина в дело установления мира в Сирии.

"Не менее важно то лидерство, которое вы продемонстрировали, а также сотрудничество двух наших стран, которое установилиЮ в том числе благодаря нашей встрече в прошлом году, в деле восстановления мира в Сирии"- заявил король Иордании Абдалла II на встрече с президентом РФ.

Он отметил, что благодаря президенту РФ год назад удалось добиться более высокого уровня координации в данном вопросе.

"Благодаря вашим лидерским качествам, благодаря вашему видению удалось очень продвинуться", - отметил король.

Он также поблагодарил В.Путина за усилия, которые прикладывает Россия в деле поиска мирного решения израильско-палестинского конфликта.

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Тэги: ИОРДАНИЯ, КОРОЛЬ, ПУТИН, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]