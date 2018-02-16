При обнаружении газа на структуре Шафаг-Асиман на Каспии экспорт будет осуществляться посредством ЮГК – региональный директор BP

Компания BP в случае обнаружения запасов газ в результате бурения скважины на перспективной структуре Шафаг-Асиман в азербайджанском секторе Каспийского моря намерена экспортировать его посредством Южного газового коридора (ЮГК), заявил региональный президент компании BP в Азербайджане, Грузии и Турции Гэри Джонс на пресс-конференции в пятницу.
"BP рассчитывает обнаружить газ в результате бурения скважины на перспективной структуре Шафаг-Асиман. Если в результате бурения скважины здесь будет обнаружен газ, то он будет экспортироваться на мировые рынки посредством Южного газового коридора (ЮГК)", - сказал Г.Джонс.
По его словам, компания планирует начать буровые операции на данном контрактом блоке в 2019 году.
Ранее со ссылкой на SOCAR сообщалось, что добыча первого газа со структуры Шафаг-Асиман может начаться в 2030 году.
Глубина первой разведочной скважины на структуре Шафаг-Асиман составит порядка 6500-7000 метров, при бурении и здесь ожидаются высокое давление и высокие температуры. Глубина моря в районе структуры колеблется от 600 до 800 метров. По предварительным данным продуктивная толща составляет порядка трех километров и начинается с глубины 5 км до 8 км.
По оценкам SOCAR, запасы структуры Шафаг-Асиман составляют 500 млрд кубометров газа и 65 млн тонн конденсата.
Контракт на разработку блока между компаниями SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и BP Exploration был подписан в июле 2010 года и вступил в силу в июне 2011 года. Долевое участие сторон в контракте составляет 50% на 50%. Контракт рассчитан на 30 лет с возможностью продления еще на 5 лет.
По условиям контракта, если программа разведки подтвердит запасы нефти, то за каждые 100 млн баррелей бонус составит $1 млн. После начала коммерческой разработки на блоке в течение 3 дней должен быть выплачен бонус в размере $50 млн.
Помимо этого, BP Exploration ежегодно должна выплачивать поакровые платежи Азербайджану в размере $2 тыс. за каждый 1 кв. км контрактной площади.
Общая площадь блока Шафаг-Асиман составляет 1,1 тыс. кв. км. Здесь до сих пор не проводилось никаких геологоразведочных работ.
Проект "Южного газового коридора" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.
В настоящее время ресурсной базой для ЮГК является месторождение Шах-Дениз.
Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.
Н.Аббасова
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