Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.106 RUR   0.0301 GBR   2.3763 TRY   0.4519

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.68 Brent   64.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 10° 23 Фев 24 Фев

Регион 20.02.2018 21:17

Интернет-продажи пива и вина в РФ могут разрешить с 2019г

Легализация интернет-продаж алкоголя в России может быть перенесена на 2019 год. Ранее Минфин предлагал разрешить продавать пиво и вино через интернет уже в 2018 году.

Доработанный законопроект, разрешающий интернет-продажи алкогольной продукции (о внесении изменений в закон о госрегулирования производства и оборота алкоголя в части розничных продаж алкоголя дистанционным способом через интернет), размещен на портале regulation.gov.ru. Разработчиком документа является Минфин.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2019 года, но до 2020 года продавать через интернет можно будет только вино, игристое вино (шампанское) с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, а также пиво и пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху. При этом лицензию на продажи алкоголя через интернет смогут получить только производители и дистрибьюторы.

Ритейлеры (лица, имеющие только лицензию на розничную продажу алкоголя) не смогут продавать алкоголь через интернет до 1 января 2022 года.

Продавать алкоголь смогут сайты, зарегистрированные в доменной зоне egais.ru.

Предыдущая версия законопроекта предусматривала, что интернет-продажи вина и пива могут начаться до 2019 года (а сам закон вступит в силу с 1 января 2018 года).

В настоящее время продажи алкоголя через интернет в России запрещены, однако этот запрет фактически не действует - алкоголь предлагается на множестве сайтов и страниц в соцсетях, отмечал разработчик законопроекта.

Гендиректор супермаркетов "Перекресток" Владимир Сорокин ранее в этом году говорил, что разрешение продаж алкоголя могло бы увеличить выручку онлайн-магазина сети еще на 20% (сейчас алкоголь в интернет-магазине "Перекрестка" не представлен).

В российском подразделении пивоваренного концерна AB InBev позитивно оценивают любые действия государства, направленные на либерализацию существующего законодательства и развитие бизнеса. "Мы рассчитываем, что альтернативный канал дистрибуции будет вскоре открыт для участников отрасли и станет одним из драйверов роста пивного рынка в дальнейшем", - сказал "Интерфаксу" директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям "САН ИнБев" Ораз Дурдыев.

По его словам, перенос сроков онлайн торговли не окажет критичного влияния на бизнес, так как в первое время объемы продаж через интернет будут составлять всего несколько процентов, возможно даже до 1%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АЛКОГОЛЬ, ИНТЕРНЕТ, СРОКИ


Похожие новости


Росалкоголь ликвидировал подпольное производство алкоголя в Московской области Интернет-торговля алкоголем в РФ может быть запущена после 1 июля - Росалкоголь Три четверти россиян поддерживают идею повысить возрастной ценз для продажи алкоголя - опрос Производство водки в РФ в октябре снизилось на 9%, пива - выросло на 5% - Росстат "Русский стандарт" увеличил долю в итальянском винном доме Gancia до 94,1% Алкогольные предпочтения россиян не меняются - на первом месте водка и пиво - Росстат

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]