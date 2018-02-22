ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 26 февраля планирует привлечь 200 млн манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проведет 26 февраля 2018 года депозитный аукцион для банков с целью привлечь 200 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

"ЦБА 26 февраля проведет депозитный аукцион, посредством которого рассчитывает привлечь 200 млн манатов сроком на 14 дней", - отметили в банке.

Процентный коридор по привлекаемым средствам установлен 8,01%-12,99%.

Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.

Н.Аббасова