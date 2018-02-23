Лавров: астанинский процесс препятствует расчленению Сирии

Астанинский процесс мешает планам расчленения Сирии, в то время как США пытаются создать квазигосударство к Востоку от Евфрата, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Ларвов.

"У меня нет сомнений, это очевидно, что астанинский процесс мешает планам расчленения Сирии", - сказал С.Лавров на пресс-конференции в Москве.

"А такие планы, хоть они и отрицаются американцами, но на деле уже реализуются. Как мы уже говорили, на восточном берегу Евфрата огромные территории осваиваются американцами, которые там в очередной раз занялись геополитической инженерией, создают квазигосударственные структуры", - отметил министр.

С.Лавров подчеркнул, что "астанинский процесс этим планам мешает, и его хотят всячески очернить".