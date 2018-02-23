Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0914 RUR   0.0301 GBR   2.3714 TRY   0.4488

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.68 Brent   64.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 11° 25 Фев 11° 26 Фев

Дальнее зарубежье 23.02.2018 20:14

Лавров: астанинский процесс препятствует расчленению Сирии

Астанинский процесс мешает планам расчленения Сирии, в то время как США пытаются создать квазигосударство к Востоку от Евфрата, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Ларвов.

"У меня нет сомнений, это очевидно, что астанинский процесс мешает планам расчленения Сирии", - сказал С.Лавров на пресс-конференции в Москве.

"А такие планы, хоть они и отрицаются американцами, но на деле уже реализуются. Как мы уже говорили, на восточном берегу Евфрата огромные территории осваиваются американцами, которые там в очередной раз занялись геополитической инженерией, создают квазигосударственные структуры", - отметил министр.

С.Лавров подчеркнул, что "астанинский процесс этим планам мешает, и его хотят всячески очернить".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, АСТАНА


Похожие новости


В Белом доме заявили, что Асад при поддержке РФ совершил военные преступления в Сирии Россия должна прекратить поддержку режима Асада в Сирии - Госдеп США Турецкий посол в Москве высоко оценивает сотрудничество Анкары с РФ по Сирии Сотрудничество Казахстана и РФ по Сирии принесет весомые плоды, надеется Лавров Тиллерсон: США призывают Россию убедить власти Сирии прекратить бороться с оппозицией Лавров: у нас есть подозрение, что США хотят остаться в Сирии навсегда

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]