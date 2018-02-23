Бизнесмен Шелдон Адельсон предложил частично профинансировать перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим - СМИ

Американский бизнесмен и инвестор Шелдон Адельсон предложил частично профинансировать перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на четыре осведомленных источника.
Какова точная сумма денежных средств, которую он готов вложить, не уточняется.
В настоящее время юристы Госдепартамента США изучают с юридической точки зрения возможность частного финансирования этого проекта, отмечают источники.
Агентство отмечает, что, если юристы позволят бизнесмену спонсировать перенос посольства, то это создаст значительный политический риск для президента США Дональда Трампа, столкнувшегося с резкой критикой после объявления о решении перенести посольство.
По информации источников агентства, накануне вечером госсекретарь США Рекс Тиллерсон подписал план безопасности переноса посольства.
Американец еврейского происхождения Ш.Адельсон является исполнительным директором корпорации Las Vegas Sands, владеющей казино в Лас-Вегасе и одним из главных спонсоров Республиканской партии США. Он также финансирует ежедневную бесплатную израильскую газету "Исраэль Хайом", чья редакция известна открытой поддержкой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
В конце прошлого года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Этот процесс, по разным оценкам, может занять от двух до трех лет.
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