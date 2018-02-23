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Внешняя политика 23.02.2018 18:31

Король Абдулла II отмечает роль президента Алиева в обеспечении безопасности и стабильности в мире и в регионе

Король Иордании Абдулла II заявляет о заинтересованности в углублении стратегического сотрудничества с Азербайджаном.

"Я заявляю о поддержке усилий, направленных на укрепление и повышение на новый уровень наших двусторонних отношений, основанных на стратегическом партнерстве. Кроме этого, наши совместные усилия направлены на поддержку мира, безопасности и стабильности", - отмечается в тексте поздравления короля на имя президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 25-летия установления дипотношений.

Абдулла II подчеркнул, что Азербайджан под руководством И.Алиева продолжит играть важную роль в обеспечении региональной и глобальной безопасности и стабильности.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИОРДАНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]