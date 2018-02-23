Король Абдулла II отмечает роль президента Алиева в обеспечении безопасности и стабильности в мире и в регионе

Король Иордании Абдулла II заявляет о заинтересованности в углублении стратегического сотрудничества с Азербайджаном.
"Я заявляю о поддержке усилий, направленных на укрепление и повышение на новый уровень наших двусторонних отношений, основанных на стратегическом партнерстве. Кроме этого, наши совместные усилия направлены на поддержку мира, безопасности и стабильности", - отмечается в тексте поздравления короля на имя президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 25-летия установления дипотношений.
Абдулла II подчеркнул, что Азербайджан под руководством И.Алиева продолжит играть важную роль в обеспечении региональной и глобальной безопасности и стабильности.
Ф.Исазаде
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