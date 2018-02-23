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Дальнее зарубежье 23.02.2018 20:42

Трамп назвал свое решение перенести посольство США в Иерусалим из Тель-Авива правильным

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что многие пытались оказать на него давление в связи с его позицией по Израилю, но, несмотря на это, он решил перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим, поскольку "это правильно".

"Я столкнулся с большим давлением со стороны стран, и многие люди умоляли меня: "Не делай это, не делай это, не делай это. Но я ответил, что мы должны сделать это, поскольку это правильно", - заявил Д.Трамп на Конференции консервативных политических действий.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ТРАМП, ПОСОЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]