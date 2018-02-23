Трамп назвал свое решение перенести посольство США в Иерусалим из Тель-Авива правильным

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что многие пытались оказать на него давление в связи с его позицией по Израилю, но, несмотря на это, он решил перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим, поскольку "это правильно".

"Я столкнулся с большим давлением со стороны стран, и многие люди умоляли меня: "Не делай это, не делай это, не делай это. Но я ответил, что мы должны сделать это, поскольку это правильно", - заявил Д.Трамп на Конференции консервативных политических действий.