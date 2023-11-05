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Дальнее зарубежье 05.11.2023 14:50

Трамп потребовал не пускать в США сторонников «уничтожения» Израиля

Бывший президент США Дональд Трамп призвал ограничить въезд в страну для тех, кто поддерживает палестинцев на фоне конфликта ХАМАС и Израиля на Ближнем Востоке, передает Fox News. По его словам, нельзя пускать в государство тех, кто выступает против еврейского государства.

"Если вы ненавидите Америку, если вы хотите уничтожить Израиль, если вы сочувствуете джихадистам <...> вы не попадете [в США], вы не приедете в нашу страну", - пояснил Трамп, выступая на мероприятие в штате Флорида.

Он добавил, что предлагает провести идеологическую проверку мигрантов, которые уже находятся в США. Трамп подчеркнул, что если выиграет президентские выборы 2024 года, то в первый же день восстановит визовые ограничения для жителей ряда мусульманских государств - речь идет о запрете на въезд для граждан Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена, который действовал во время первого президентского срока Трампа.

"Мы не позволим людям въезжать и проведем строгий идеологический отбор для всех иммигрантов", - заключил экс-глава Белого дома.

В.Алиев

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Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, ТРАМП


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