Трамп потребовал не пускать в США сторонников «уничтожения» Израиля

Бывший президент США Дональд Трамп призвал ограничить въезд в страну для тех, кто поддерживает палестинцев на фоне конфликта ХАМАС и Израиля на Ближнем Востоке, передает Fox News. По его словам, нельзя пускать в государство тех, кто выступает против еврейского государства.

"Если вы ненавидите Америку, если вы хотите уничтожить Израиль, если вы сочувствуете джихадистам <...> вы не попадете [в США], вы не приедете в нашу страну", - пояснил Трамп, выступая на мероприятие в штате Флорида.

Он добавил, что предлагает провести идеологическую проверку мигрантов, которые уже находятся в США. Трамп подчеркнул, что если выиграет президентские выборы 2024 года, то в первый же день восстановит визовые ограничения для жителей ряда мусульманских государств - речь идет о запрете на въезд для граждан Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена, который действовал во время первого президентского срока Трампа.

"Мы не позволим людям въезжать и проведем строгий идеологический отбор для всех иммигрантов", - заключил экс-глава Белого дома.

В.Алиев