Верховный комиссар ООН по правам человека недоволен тем, как страны используют право вето в СБ ООН

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн раскритиковал Соединенные Штаты, Россию и Китай за использование права вето для блокировки резолюций в Совете Безопасности ООН в те моменты, когда необходимо действовать, например, в Сирии.

"Ответственность за продолжение боли лежит на пяти постоянных членах Совета Безопасности ООН", - заявил он на открытии 37-ой сессии Совета ООН по правам человека.

По его мнению, России, Китаю и США следует "прекратить пользоваться губительным правом вето".

В конце прошлой недели Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об установлении гуманитарной паузы в Сирии по меньшей мере на 30 дней. Режим прекращения огня не распространяется на военные операции против ИГ, "Аль-Каиды" и "Джабхат ан-Нусры" (запрещены в РФ) и связанных с ними террористических группировок.