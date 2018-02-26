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Дальнее зарубежье 26.02.2018 14:15

Верховный комиссар ООН по правам человека недоволен тем, как страны используют право вето в СБ ООН

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн раскритиковал Соединенные Штаты, Россию и Китай за использование права вето для блокировки резолюций в Совете Безопасности ООН в те моменты, когда необходимо действовать, например, в Сирии.

"Ответственность за продолжение боли лежит на пяти постоянных членах Совета Безопасности ООН", - заявил он на открытии 37-ой сессии Совета ООН по правам человека.

По его мнению, России, Китаю и США следует "прекратить пользоваться губительным правом вето".

В конце прошлой недели Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об установлении гуманитарной паузы в Сирии по меньшей мере на 30 дней. Режим прекращения огня не распространяется на военные операции против ИГ, "Аль-Каиды" и "Джабхат ан-Нусры" (запрещены в РФ) и связанных с ними террористических группировок.

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Тэги: ООН, ПРАВА, СОВБЕЗ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]