Иран рассчитывает к июню 2018г завершить строительство железной дороги Казвин-Решт

Строительство железной дороги Казвин-Решт на территории Ирана завершится в мае, сообщает Iran.ru со ссылкой на представителя министерства дорог и городского развития Ирана Али Акбара Марди.
«Прогресс по строительству железной дороги Казвин-Решт составляет 81%. Прокладка полотна завершится к концу текущего иранского года, а в целом дорога должна быть достроена в течение второго месяца следующего 1397 иранского календарного года (начнется 21 марта - ИФ)», - отметил А.Марди.
По словам А.Марди, до сих пор на реализацию проекта было направлено 14,6 трлн риалов (около $325 млн). Для завершения работ потребуется еще $55,64 млн.
Железная дорога Казвин-Решт является частью международного транспортного коридора «Север-Юг», который соединит Северной Европу с Юго-Восточной Азией.
По данным иранской стороны, по завершении проекта ожидается, что коридор «Север-Юг» увеличит грузооборот между Ираном и Азербайджаном с 600 тыс. тонн до 5 млн тонн в год. Это также приведет к резкому увеличению объема двусторонней торговли, которая в настоящее время составляет $500 млн в год.
Ранее президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан предоставит Ирану кредит в размере $500 млн на строительство железной дороги Астара-Решт и оснащению ее оборудованием.
Транспортный коридор "Север-Юг" рассчитан на транспортировку грузов из Индии и стран Персидского залива в Россию, Западную Европу, балтийские и скандинавские страны. Основным преимуществом коридора "Север-Юг" по сравнению с другими маршрутами является снижение расстояния и сроков доставки грузов в два-три раза. Если перевозка грузов морским путем через Персидский залив, Суэцкий канал, Средиземное море в Хельсинки осуществляется в течение 45-60 дней, то по коридору "Север-Юг" время доставки грузов составляет 20-25 дней.
С целью развития перевозок по этому направлению Азербайджан, Иран и Россия в 2005 году заключили соглашение о строительстве сегментов железной дороги на территории Ирана протяженностью 375 км и Азербайджана между Астарой и азербайджано-иранской границей, а также реконструкции уже существующей железной дороги на территории Азербайджана.
Н.Аббасова
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