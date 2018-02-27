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Дальнее зарубежье 27.02.2018 08:47

Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию об ответственности Ирана за поставки оружия в Йемен

Россия наложила вето на британский проект резолюции Совета Безопасности ООН, предусматривающий меры в отношении Ирана и обвиняющий страну в незаконных поставках оружия хуситам в Йемене в нарушение эмбарго.

Сразу после этого члены СБ ООН приняли единогласно российскую резолюцию о техническом продлении санкционного режима в отношении Йемена.

За документ, представленный Великобританией, проголосовали 11 государств, против - Россия и Боливия, воздержались Китай и Казахстан.

Российский и британский проекты предусматривали продление режима санкций против Йемена и оружейного эмбарго на год, до 26 февраля 2019 года. При этом в тексте резолюции Великобритании выражается озабоченность по поводу нарушения Ираном эмбарго на поставки оружия в Йемен, предусматриваются меры в отношении Ирана, ссылаясь на доклад экспертов, где Иран назван "нарушителем".

По словам представителя Китая при ООН, резолюция, представленная Россией о возобновлении адресных санкций и мандата группы экспертов на один год "может содействовать политическому урегулированию вопроса, поможет укрепить международные усилия по содействию в мире". "Это отвечает интересам и Йемена и стран региона", - отметил он.

При этом он подчеркнул, что британский проект резолюции "предлагает также продлить мандат и санкции на год, но есть серьезное несогласие среди членов Совета по некоторым элементам проекта резолюции".

"Мы полагаем, что вопрос, который перед нами, является очень сложным и чувствительным, поэтому нецелесообразно Совету поспешно принимать решении в отсутствии твердых доказательств. Мы считаем, что необходимо продолжать консультации", - заявил представитель Китая.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ООН, ЙЕМЕН, РЕЗОЛЮЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]