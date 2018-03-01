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Финансы 01.03.2018 11:07

Госдолг Азербайджана на уровне 25% ВВП является управляемым – Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует постепенное улучшение ситуации в банковском секторе Азербайджана, сообщила директор агентства по суверенным рейтингам развивающихся европейских стран Fitch Амели Ру (Amelie Roux).

"Реструктуризация внешних обязательств крупнейшего банка страны – Международного банка (МБА) позволит снизить давление на банковский сектор Азербайджана. В последующие годы ситуация будет улучшаться, в том числе и в сфере кредитования. Это все улучшает ситуацию на финансовом рынке страны", - сказала А.Ру в четверг в Баку.

Она подчеркнула, что на конец 2017 года госдолг Азербайджана составляет около 25% ВВП, что было связано с реструктуризацией внешних обязательств МБА. "В целом, ситуация с госдолгом в Азербайджане контролируемая и управляемая, его размер намного ниже опасной черты", - сказала она.

По ее словам, переход на плавающий обменный курс также позитивно повлияет на экономику Азербайджана, в которой, по-прежнему, наблюдается определенная волотильность под воздействием внешних факторов.

МБА 1 сентября 2017 года сообщил о завершении реструктуризации внешних обязательств. В рамках реструктуризации эти обязательства взяло на себя правительство Азербайджана, кредиторы получили новые ценные бумаги, эмитированные Минфином. 1 сентября 2017 года правительство Азербайджана осуществило размещение на Ирландской фондовой бирже облигаций на сумму $2 млрд 265,9 млн.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.

Н.Аббасова

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Тэги: FITCH, БАНКИ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]