18 апреля состоится Caspian Energy Forum Tbilisi – 2018

Грузинская компания Caspian Energy Georgia 18 апреля организует 5-й Международный «Caspian Energy Forum Tbilisi – 2018.

В связи с реализацией ряда крупных региональных энергетических и транспортных проектов, важным звеном которых является Грузия, а также благоприятным инвестиционным и деловым климатом, который вызвал высокий интерес к грузинской экономике со стороны представителей международного бизнес-сообщества, на форуме ожидается большое количество участников, представляющих европейский, американский и азиатский континенты. Об этом заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев. Он также отметил, что на открытии планируется участие Премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и членов правительства, представляющих экономический блок Грузии.

Официальную поддержку 5-му Международному «Caspian Energy Forum Tbilisi – 2018» оказывают Правительство Грузии, Правительство Азербайджанской Республики, Caspian European Club, Caspian American Club и Caspian Asian Club.

Как сообщил Тельман Алиев, «Caspian Energy Forum проводится несколько раз в год в странах каспийско-черноморского и балтийского регионов и является традиционной площадкой, создающей благоприятные условия для активизации диалога бизнес-власть, налаживания тесного контакта между компаниями нефтяного и ненефтяного секторов, для встречи транснациональных компаний и представителей малого и среднего бизнеса, а также для инвесторов, экспертов и аналитиков, заинтересованных в глобальном сотрудничестве бизнеса.

В «Caspian Energy Forum Tbilisi – 2018» примут участие от 300 до 500 делегатов, среди которых члены правительства Грузии и Азербайджана, главы государственных и транснациональных компаний, международных финансовых институтов, ведущих аналитических центров, инвестиционных компаний и рейтинговых агентств стран каспийско-черноморского и балтийского регионов, а также представители дипломатических и международных миссий, аккредитованных в Грузии.

С обновленным списком спикеров и программой форума можно ознакомиться на сайте www.caspianenergyforum.com.

Кроме того, в программе мероприятия предусмотрены дополнительные возможности для работы и общения участников в ходе кофе-брейков, делового обеда.

Тельман Алиев добавил, что регистрацию можно пройти по ссылке http://caspianenergyforum.com/prague/index.php/ru/

Caspian European Club был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе. Председателем Caspian European Club, Caspian American Club и Caspian Asian Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

С момента создания Caspian European Club способствует привлечению доходов от нефтяной отрасли на развитие ненефтяного сектора. Caspian European Club, Caspian American Club и Caspian Asian Club объединяющие в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций, работают в 70 странах мира, ведут активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором.

Caspian Energy распространяется в 70 странах мира. На протяжении 19 лет в журнале публикуются интервью президентов и премьер-министров разных стран мира, а также глав авторитетных международных организаций, крупных транснациональных компаний, обзоры и аналитические материалы ведущих экспертов. По различным оценкам журнал Caspian Energy входит в пятерку ведущих изданий каспийско-черноморского и балтийского регионов и является ориентиром для многих инвесторов при изучении направления деятельности в каспийско-черноморском и балтийском регионах.