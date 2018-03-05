Баку готов к продолжению интенсивных переговоров по Карабаху после президентских выборов в Азербайджане – глава МИД

Интенсивные переговоры по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта будут продолжены после президентских выборов в Азербайджане, заявил глава МИД Эльмар Мамедъяров.

"Мы приняли решение о продолжении проведения интенсивных переговоров по карабахскому урегулированию после выборов президента (11 апреля - ИФ). Об этом мы оповестили сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - сказал Э.Мамедъяров в Баку в понедельник на совместной пресс-конференции с марокканским коллегой Насером Бурита.

По его словам в настоящее время определяется также "место следующего раунда переговоров и на каком уровне они будут". "После формирования новых правительств в Армении и Азербайджане переговоры будут продолжены", - добавил азербайджанский министр.

Н.Бурита, в свою очередь, подчеркнул, что Марокко поддерживает территориальную целостность Азербайджана. "Наша позиция основывается на резолюциях Совета безопасности ООН", - добавил он.

Ф.Исазаде