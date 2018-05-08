Площадь возле посольства США в Иерусалиме назовут в честь Трампа

Мэр Иерусалима Нир Баркат объявил о намерении назвать площадь, расположенную рядом с новым посольством США в Иерусалиме, в честь американского президента Дональда Трампа, сообщает во вторник газета "Джерузалем пост".

"Это способ, которым Иерусалим возвращает любовь президенту и жителям США, поддерживающим государство Израиль", - заявил Н.Баркат.

Площадь, которая теперь станет носить название "Площадь Соединенных Штатов в честь президента Дональда Трампа", расположена на пересечении улицы Давида Флюссера и улицы Кфар-Эцион. Ответственный за наименования комитет Иерусалима разрешил дать площади новое имя год назад, отмечает агентство.

Накануне на улицах Иерусалима стали появляться дорожные указатели к посольству с надписями на иврите, арабском и английском языках.

Посольство США будет располагаться в районе Арнона, где сейчас находится генеральное консульство США.

В декабре 2017 года президент США Д.Трамп заявил о решении Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля и перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Церемония переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим запланирована на 14 мая.