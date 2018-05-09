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Регион 09.05.2018 19:32

Макрон в беседе с Рухани подтвердил желание Парижа поддерживать СВПД

Президент Франции в среду в телефонном разговоре заверил президента Ирана Хасана Роухани в желании Парижа сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), о выходе из которого накануне сообщил президент США Дональд Трамп.

"Французский президент и президент Ирана согласились продолжать совместную работу со всеми заинтересованными сторонами для того, чтобы поддержать выполнение ядерного соглашения и сохранить региональную стабильность", - говорится в заявлении, распространенном Елисейским дворцом по итогам беседы.

Отметив, что Франция желает сохранения соглашения, Э.Макрон также призвал Тегеран следовать обязательствам, взятым в рамках СВПД.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ИРАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]