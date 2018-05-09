Макрон в беседе с Рухани подтвердил желание Парижа поддерживать СВПД

Президент Франции в среду в телефонном разговоре заверил президента Ирана Хасана Роухани в желании Парижа сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), о выходе из которого накануне сообщил президент США Дональд Трамп.

"Французский президент и президент Ирана согласились продолжать совместную работу со всеми заинтересованными сторонами для того, чтобы поддержать выполнение ядерного соглашения и сохранить региональную стабильность", - говорится в заявлении, распространенном Елисейским дворцом по итогам беседы.

Отметив, что Франция желает сохранения соглашения, Э.Макрон также призвал Тегеран следовать обязательствам, взятым в рамках СВПД.