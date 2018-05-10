Асад считает, что для восстановления Сирии потребуется до $400 млрд

Президент Сирии Башар Асад заявил, что для восстановления разрушенной в результате войны страны необходимо от 200 до 400 млрд долларов.

"Сотни миллиардов. Минимум потребуется $200 млрд, а, согласно некоторым оценкам, потребуется около $400 млрд", - сказал сирийский президент в интервью греческой газете "Катимерини", отвечая на вопрос о том, в какую сумму обойдется восстановление страны.

"Почему сумма неточная? Потому что некоторые районы еще находятся под контролем террористов... Это, скажем так, примерная сумма", - добавил он.

Между тем, многие западные страны не раз заявляли, что не готовы оказывать финансовую помощь восстановлению Сирия, пока там не будет начато политическое урегулирование.