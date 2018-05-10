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Дальнее зарубежье 10.05.2018 13:03

Асад считает, что для восстановления Сирии потребуется до $400 млрд

Президент Сирии Башар Асад заявил, что для восстановления разрушенной в результате войны страны необходимо от 200 до 400 млрд долларов.

"Сотни миллиардов. Минимум потребуется $200 млрд, а, согласно некоторым оценкам, потребуется около $400 млрд", - сказал сирийский президент в интервью греческой газете "Катимерини", отвечая на вопрос о том, в какую сумму обойдется восстановление страны.

"Почему сумма неточная? Потому что некоторые районы еще находятся под контролем террористов... Это, скажем так, примерная сумма", - добавил он.

Между тем, многие западные страны не раз заявляли, что не готовы оказывать финансовую помощь восстановлению Сирия, пока там не будет начато политическое урегулирование.

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Тэги: СИРИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]