Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался против преувеличения последствий выхода США из сделки по иранскому атому.
"Вы не расстраивайтесь: Дональд (Трамп - ИФ) немножко пошумит-пошумит и вернется на круги своя. Не надо это гиперболизировать", - заявил А.Лукашенко в Минске во время беседы с иностранными послами в ходе праздничных мероприятиях Дня Победы.
Белорусский телеканал ОНТ показал фрагмент этой встречи.
Президент Белоруссии также прокомментировал позицию Ирана. "Кстати, иранцы - молодцы, они очень разумно отреагировали: мы, говорят, не бросаемся на производство ядерных материалов, мы подождем", - сказал А.Лукашенко.
"Не надо развязывать новую войну... Не факт, что эта война, начавшись там, закончится там. Поэтому нам надо вот это небо (мирное - ИФ)", - добавил А.Лукашенко.
Президент США Дональд Трамп объявил 8 мая о выходе Вашингтона из соглашения по иранской ядерной программе и заявил о восстановлении санкций в отношении Ирана.
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