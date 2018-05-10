Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался против преувеличения последствий выхода США из сделки по иранскому атому.

"Вы не расстраивайтесь: Дональд (Трамп - ИФ) немножко пошумит-пошумит и вернется на круги своя. Не надо это гиперболизировать", - заявил А.Лукашенко в Минске во время беседы с иностранными послами в ходе праздничных мероприятиях Дня Победы.

Белорусский телеканал ОНТ показал фрагмент этой встречи.

Президент Белоруссии также прокомментировал позицию Ирана. "Кстати, иранцы - молодцы, они очень разумно отреагировали: мы, говорят, не бросаемся на производство ядерных материалов, мы подождем", - сказал А.Лукашенко.

"Не надо развязывать новую войну... Не факт, что эта война, начавшись там, закончится там. Поэтому нам надо вот это небо (мирное - ИФ)", - добавил А.Лукашенко.

Президент США Дональд Трамп объявил 8 мая о выходе Вашингтона из соглашения по иранской ядерной программе и заявил о восстановлении санкций в отношении Ирана.