Беларусь изучает опыт Ирана по преодолению санкций

Минску интересен опыт Ирана по преодолению санкционного давления, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
"Вы знаете ситуацию, в которой находится Беларусь. Это примерно та же ситуация, в которой находитесь вы", - отметил Лукашенко на встрече с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером во вторник в Минске. Его слова приводит президентская пресс-служба.
"Давление, оказываемое на наши государства беспрецедентное. Но вы научились уже этому в какой-то степени противостоять. И ваш опыт для нас весьма важен", - сказал президент Беларуси.
Лукашенко подчеркнул, что Минск и Тегеран должны плотнее работать друг с другом, чтобы противостоять западным санкциям.
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