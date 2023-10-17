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Регион 17.10.2023 13:32

Беларусь изучает опыт Ирана по преодолению санкций

Минску интересен опыт Ирана по преодолению санкционного давления, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Вы знаете ситуацию, в которой находится Беларусь. Это примерно та же ситуация, в которой находитесь вы", - отметил Лукашенко на встрече с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером во вторник в Минске. Его слова приводит президентская пресс-служба.

"Давление, оказываемое на наши государства беспрецедентное. Но вы научились уже этому в какой-то степени противостоять. И ваш опыт для нас весьма важен", - сказал президент Беларуси.

Лукашенко подчеркнул, что Минск и Тегеран должны плотнее работать друг с другом, чтобы противостоять западным санкциям.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ИРАН, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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