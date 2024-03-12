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ТЭК 12.03.2024 15:02

Прирост промзапасов нефти в Беларуси в 2023г составил 2,5 млн т - Лукашенко

Промышленные запасы нефти в Беларуси на начало 2024 года составляют около 45 млн тонн, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко.

"На сегодняшний день промышленные запасы белорусской нефти составляют около 45 млн тонн. За 2016-2023 годы они приросли на 14 млн тонн, в том числе только в 2023 году - на 2,5 млн тонн, что является рекордом за последние 40 лет", - сказал Лукашенко на совещании с правительством по вопросам развития минерально-сырьевой базы страны. (Цитата по госагентству БелТА).

По его словам, применение новых технологий, наращивание объемов сейсморазведки и бурения позволили, начиная с 2017 года, обеспечить рост добычи нефти в среднем на 20 тыс. тонн в год.

В то же время Лукашенко заявил, что считает такие темпы недостаточными. В частности, он подчеркнул необходимость ускорить разработку скважин, в том числе с трудноизвлекаемыми запасами.

По данным государственного ПО "Белоруснефть", в 2023 году добыча нефти на территории республики выросла до 1,88 млн тонн с 1,81 млн тонн в 2022 году (рост на 3,9%).

Добыча нефти в Беларуси в 2023 году велась на 53 месторождениях.

Промышленная добыча углеводородов в Беларуси началась с 1965 году и сосредоточена в районе Припятского прогиба (Гомельская и Могилевская области). С начала разработки добыто около 145 млн тонн нефти и более 16 млрд куб. м попутного нефтяного газа. Максимальный годовой уровень добычи нефти был зафиксирован в 1975 году - 7,96 млн тонн. Затем она стала падать, минимум в 1,65 млн тонн был зафиксирован в 2013 году.

Большая часть доказанных запасов нефти в белорусском регионе относится к трудноизвлекаемым. Основной объем углеводородов получен из наиболее крупных месторождений: Речицкого, Осташковичского, Вишанского, Южно-Осташковичского. В Белоруссии открыто 95 месторождения нефти и газоконденсата, в разработке находятся 60 месторождений нефти. Общий фонд скважин составляет более 1 тыс., в том числе эксплуатационный фонд - 826 скважин.

Традиционно весь объем добываемой на территории Беларуси нефти экспортировался в Германию. Однако в декабре 2021 года поставки прекратились из-за введенных Евросоюзом санкций, и "Белоруснефть" переориентировала поставки нефти на белорусские НПЗ.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, НЕФТЬ, ЗАПАСЫ


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