Прирост промзапасов нефти в Беларуси в 2023г составил 2,5 млн т - Лукашенко

Промышленные запасы нефти в Беларуси на начало 2024 года составляют около 45 млн тонн, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко.
"На сегодняшний день промышленные запасы белорусской нефти составляют около 45 млн тонн. За 2016-2023 годы они приросли на 14 млн тонн, в том числе только в 2023 году - на 2,5 млн тонн, что является рекордом за последние 40 лет", - сказал Лукашенко на совещании с правительством по вопросам развития минерально-сырьевой базы страны. (Цитата по госагентству БелТА).
По его словам, применение новых технологий, наращивание объемов сейсморазведки и бурения позволили, начиная с 2017 года, обеспечить рост добычи нефти в среднем на 20 тыс. тонн в год.
В то же время Лукашенко заявил, что считает такие темпы недостаточными. В частности, он подчеркнул необходимость ускорить разработку скважин, в том числе с трудноизвлекаемыми запасами.
По данным государственного ПО "Белоруснефть", в 2023 году добыча нефти на территории республики выросла до 1,88 млн тонн с 1,81 млн тонн в 2022 году (рост на 3,9%).
Добыча нефти в Беларуси в 2023 году велась на 53 месторождениях.
Промышленная добыча углеводородов в Беларуси началась с 1965 году и сосредоточена в районе Припятского прогиба (Гомельская и Могилевская области). С начала разработки добыто около 145 млн тонн нефти и более 16 млрд куб. м попутного нефтяного газа. Максимальный годовой уровень добычи нефти был зафиксирован в 1975 году - 7,96 млн тонн. Затем она стала падать, минимум в 1,65 млн тонн был зафиксирован в 2013 году.
Большая часть доказанных запасов нефти в белорусском регионе относится к трудноизвлекаемым. Основной объем углеводородов получен из наиболее крупных месторождений: Речицкого, Осташковичского, Вишанского, Южно-Осташковичского. В Белоруссии открыто 95 месторождения нефти и газоконденсата, в разработке находятся 60 месторождений нефти. Общий фонд скважин составляет более 1 тыс., в том числе эксплуатационный фонд - 826 скважин.
Традиционно весь объем добываемой на территории Беларуси нефти экспортировался в Германию. Однако в декабре 2021 года поставки прекратились из-за введенных Евросоюзом санкций, и "Белоруснефть" переориентировала поставки нефти на белорусские НПЗ.
Алиев и Токаев осмотрели памятники истории и культуры Азербайджана в городе Шуша
Строительство Центральной городской больницы в Физули осуществит компания из Казахстана
MIDA направит 4,7 млн манатов на создание коммуникаций в ЖК в городе Джабраил
Российская фармкомпания вышла на рынок Азербайджана
Choice Hotels отказалась от намерения купить гостиничную сеть Wyndham
Число ночей, проведенных туристами в странах ЕС, в 2023г восстановилось до допандемийного уровня
ИВ Гедабека направит около 1 млн манатов на капремонт дорог
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Президент Португалии начинает консультации с партиями по формированию правительства
ХАМАС и «Хезболла» провели переговоры в Бейруте
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Yelo Bank отметил Международный женский день грандиозным концертом
Среди сотрудников Yelo Bank прошел интеллектуальный конкурс
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы
Глава Минэкономики Азербайджана обсудил с вице-президентом ВБ инвестиционные проекты в рамках стратегии сотрудничества
Джаббаров обсудил с глобальным директором ВБ поддержку Азербайджана в рамках COP29
Проведение в 2024 году в Азербайджане конференции СОР29 является демонстрацией «зеленой» повестки страны - Алиев