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СНГ 25.01.2024 15:04

Лукашенко начал ротацию кадров в органах власти в преддверии выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового министра здравоохранения Александра Ходжаева и анонсировал ротацию во всех министерствах и ведомствах, объяснив ее стартом избирательных кампаний в Белоруссии.

"Идет замена, ротация кадров во всех министерствах, ведомствах. Это практика известная. Накануне парламентских, президентских выборов мы всегда обновляли состав и Правительства, и местных органов власти. Облисполкомы, горисполком Минский", - отметил Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба президента.

Президент пояснил, что обновление кадров связано с тем, "чтобы люди видели, с кем дальше мы будем работать, принимая решение на тех или иных выборах, - стоит ли доверять этой команде".

"Давно была такая практика мною осуществлена. Не исключение и настоящий момент", - заявил он.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КАДРЫ, РОТАЦИЯ


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