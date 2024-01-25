Лукашенко начал ротацию кадров в органах власти в преддверии выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового министра здравоохранения Александра Ходжаева и анонсировал ротацию во всех министерствах и ведомствах, объяснив ее стартом избирательных кампаний в Белоруссии.
"Идет замена, ротация кадров во всех министерствах, ведомствах. Это практика известная. Накануне парламентских, президентских выборов мы всегда обновляли состав и Правительства, и местных органов власти. Облисполкомы, горисполком Минский", - отметил Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба президента.
Президент пояснил, что обновление кадров связано с тем, "чтобы люди видели, с кем дальше мы будем работать, принимая решение на тех или иных выборах, - стоит ли доверять этой команде".
"Давно была такая практика мною осуществлена. Не исключение и настоящий момент", - заявил он.
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