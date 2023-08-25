Лукашенко заявил, что вагнеровцы останутся в Беларуси

Члены группы "Вагнер", несмотря на смерть основателя компании Евгения Пригожина, останутся в Беларуси, заявил глава республики Александр Лукашенко.
"Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Беларуси, как бы кому-то это не хотелось. Мы еще с Пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться "Вагнер", - сказал Лукашенко журналистам в пятницу в Минске. Его цитирует близкий к пресс-службе президент телеграм-канал "Пул Первого".
По словам Лукашенко, изменения в месте дислокации вагнеровцев происходят исходя из складывающейся обстановки.
"И эти снимочки из космоса, что мы что-то демонтируем... Почему мы лишние палатки убираем - столько не надо. Здесь остается ядро, кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны. В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тысяч человек. Сейчас нет необходимости их здесь держать", - отметил Лукашенко.
"Поэтому никуда они не бегут. Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать", - подчеркнул президент Беларуси.
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