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СНГ 20.02.2024 12:59

Лукашенко поделился опасениями по поводу возможности третьей мировой войны

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает небезосновательными опасения о возможности третьей мировой войны

"Нет на планете страны и народа, которые последние десятки лет могли бы чувствовать себя в абсолютной безопасности. Военная сила вновь стала главным аргументом мировых центров решения вопросов. Как будто и не было миллионных потерь и ужасов первой и второй мировых войн", - заявил Лукашенко на расширенном совещании с руководящим составом госорганов системы обеспечения нацбезопасности во вторник в Минске.

"А теперь нас буквально накрыло информационной волной так называемого предчувствия третьей мировой войны, о котором только не сказал ленивый. И основания для опасений есть", - приводит слова Лукашенко близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

Не спокойнее ситуация и на Европейском континенте, в том числе возле белорусских границ, отметил глава государства.

"В непосредственной близости от Беларуси и России в рамках операций (Североатлантического) Альянса, проводимых в Европе, размещены около 32 тысяч военнослужащих контингентов объединённых вооружённых сил НАТО и США. Это более 1 тысячи единиц бронетехники, около 160 артиллерийских систем и миномётов, 235 самолётов и вертолётов", - отметил Лукашенко.

И прогнозы, по его словам, неутешительные.

"Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать. Вашингтон и его союзники продолжат расширять НАТО. Ситуация для них более чем благоприятная. Скажу прямо, без лишней дипломатии: почти все европейские лидеры превратились в подданных США. В том, чья политика, чьи интересы доминируют на территории Евросоюза, нет никаких сомнений", - подчеркнул президент Беларуси.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВОЙНА, ОПАСЕНИЯ


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