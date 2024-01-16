Военная сила стала главным аргументом в отношениях государств в сегодняшнем мире - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что мир вернулся к временам военной силы как главного аргумента государств.

"К сожалению, мы вернулись во времена, когда военная сила стала главным аргументом при выстраивании межгосударственных отношений", - сказал Лукашенко на заседании Совета безопасности страны, его цитирует во вторник пресс-служба главы государства.

Ключевые направления трансформации современных рисков, вызовов и угроз в сфере национальной безопасности довольно подробно изложены в концепции и Военной доктрине, констатировал президент.

"И многие заложенные там оценки и прогнозы уже сбываются", - отметил он.

В качестве примера президент Беларуси привел ситуацию на Ближнем Востоке.

"Это страшнейшая гуманитарная катастрофа. Обратите внимание, что угрозы применения ядерного оружия зазвучали практически сразу после эскалации конфликта. И, как это обычно бывает, со стороны "цивилизованного" Запада никаких санкций не последовало. Дежурные заявления, как будто ничего не произошло", - заявил Лукашенко.