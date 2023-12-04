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Дальнее зарубежье 04.12.2023 10:46

Лукашенко заявил Си Цзиньпину, что удовлетворен отношениями с КНР, но хотел бы обсудить скорость реализации договоренностей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в понедельник заявил, что стратегическое сотрудничество республики и Китая определено единством идеологий двух стран и логикой мировых событий.

"Развитие всестороннего и всепогодного стратегического сотрудничества Беларуси и Китая определено единством наших идеологий и самой логикой мировых событий и процессов, которые происходят сегодня, - сказал Лукашенко, которого цитирует пресс-служба президента Белоруссии.

По словам Лукашенко, встреча глав Белоруссии и КНР 1 марта текущего года "стала во многом судьбоносной". "С марта организовано более 120 взаимных визитов. Это разные визиты. И что больше всего радует - это визиты, которые связаны с производством, торгово-экономическими отношениями", - отметил Лукашенко.

Он сказал, что перед визитом в КНР опрашивал руководство своей администрации и правительства республики о том, что надо сделать для интенсификации отношений Белоруссии и КНР, "что не движется, чтобы сказать председателю об этом".

"Мы не нашли ни одного вопроса, по которому бы не было движения. Единственный вопрос, который я хотел бы с вами обсудить сегодня, - это скорость", - заявил президент Белоруссии.

"Беларусь была, есть и будет надежным партнером для Китая. Думаю, уже никого в Китае в этом не надо убеждать. Все это было на моих глазах в течение последних 30 лет, и даже больше: в первый раз я приехал в Китай, будучи депутатом парламента", - подчеркнул Лукашенко.

"Мы очень заинтересованы, чтобы Китай был мощной державой, чтобы Китай развивался. И в этом не только наш интерес - это интерес всей планеты, потому что здесь (в Китае - ИФ) живет огромное количество талантливых трудолюбивых людей", - добавил президент Белоруссии.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КНР, СОТРУДНИЧЕСТВО


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