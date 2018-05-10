Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0185 RUR   0.027 GBR   2.3078 TRY   0.3962

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.73 Brent   76.17

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 21° Завтра 14° 24° 12 Май 15° 22° 13 Май 15° 23°

Дальнее зарубежье 10.05.2018 17:00

Обострение военных действий в Йемене подрывает усилия ООН по переговорному решению конфликта - представитель ЕВС

Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) отметил резкую эскалацию военных действий в Йемене, которая привела к новым многочисленным жертвам и разрушениям гражданской инфраструктуры.

"Эта эскалация противоречит обязательствам всех сторон по политическому урегулированию конфликта в Йемене и ведет к порочному циклу последовательных ответных действий, которые могут подорвать усилия специального посланника ООН Мартина Гриффитса и поставить под угрозу возобновление мирных переговоров", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе в четверг.

В Евросоюзе вновь подчеркнули, что не существует военного решения конфликта в Йемене.

"Только политическое урегулирование путем инклюзивного переговорного процесса может положить конец конфликту и восстановить надежду на стабильность и мир в стране и регионе. Это также было подчеркнуто во вчерашнем заявлении ООН, которое ЕС полностью поддерживает", - отмечается в заявлении представителя ЕВС.

Европейский союз подтвердил свою "полную и безоговорочную" поддержку усилий М.Гриффитса.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Войска йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади противостоят повстанцам-хуситам. Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, поддерживает правительственные силы. За время конфликта более 10 тыс. человек погибли, 2 млн человек стали перемещенными лицами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ООН, ЙЕМЕН, ЭСКАЛАЦИЯ


Похожие новости


Порошенко просит ЕС поддержать отправку миротворцев ООН в Донбасс ЕС призывает предать суду виновных в нападении на миссию ООН в Мали ЕС продолжит поддерживать агентство ООН, помогающее палестинским беженцам Могерини заявила, что ЕС рассматривает дальнейшие санкции против Сирии Участники сделки по Ирану выполняют свои обязательства - Могерини Туск призвал к скорейшему выполнению Парижского соглашения по климату

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]