Обострение военных действий в Йемене подрывает усилия ООН по переговорному решению конфликта - представитель ЕВС

Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) отметил резкую эскалацию военных действий в Йемене, которая привела к новым многочисленным жертвам и разрушениям гражданской инфраструктуры.

"Эта эскалация противоречит обязательствам всех сторон по политическому урегулированию конфликта в Йемене и ведет к порочному циклу последовательных ответных действий, которые могут подорвать усилия специального посланника ООН Мартина Гриффитса и поставить под угрозу возобновление мирных переговоров", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе в четверг.

В Евросоюзе вновь подчеркнули, что не существует военного решения конфликта в Йемене.

"Только политическое урегулирование путем инклюзивного переговорного процесса может положить конец конфликту и восстановить надежду на стабильность и мир в стране и регионе. Это также было подчеркнуто во вчерашнем заявлении ООН, которое ЕС полностью поддерживает", - отмечается в заявлении представителя ЕВС.

Европейский союз подтвердил свою "полную и безоговорочную" поддержку усилий М.Гриффитса.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Войска йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади противостоят повстанцам-хуситам. Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, поддерживает правительственные силы. За время конфликта более 10 тыс. человек погибли, 2 млн человек стали перемещенными лицами.