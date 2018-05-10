Обострение военных действий в Йемене подрывает усилия ООН по переговорному решению конфликта - представитель ЕВС

Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) отметил резкую эскалацию военных действий в Йемене, которая привела к новым многочисленным жертвам и разрушениям гражданской инфраструктуры.
"Эта эскалация противоречит обязательствам всех сторон по политическому урегулированию конфликта в Йемене и ведет к порочному циклу последовательных ответных действий, которые могут подорвать усилия специального посланника ООН Мартина Гриффитса и поставить под угрозу возобновление мирных переговоров", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе в четверг.
В Евросоюзе вновь подчеркнули, что не существует военного решения конфликта в Йемене.
"Только политическое урегулирование путем инклюзивного переговорного процесса может положить конец конфликту и восстановить надежду на стабильность и мир в стране и регионе. Это также было подчеркнуто во вчерашнем заявлении ООН, которое ЕС полностью поддерживает", - отмечается в заявлении представителя ЕВС.
Европейский союз подтвердил свою "полную и безоговорочную" поддержку усилий М.Гриффитса.
Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Войска йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади противостоят повстанцам-хуситам. Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, поддерживает правительственные силы. За время конфликта более 10 тыс. человек погибли, 2 млн человек стали перемещенными лицами.
Баку намерен активизировать переговоры с Тбилиси по вопросу делимитации госграницы – МИД Азербайджана
МИД Азербайджана: Вопрос статуса армянского меньшинства в Kарабахе может быть рассмотрен только после деоккупации азербайджанских территорий
Переговоры по карабахскому урегулированию должны вестись только между Азербайджаном и Арменией, заявляют в Баку
Россельхознадзор предупредил о возможном запрете ввоза продукции растениеводства из Армении
Курс манат/доллар на 11 мая - 1,7 манат/$1
Доходы ГНФАР в январе-апреле от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ увеличились на 44%
Пользователи Instagram по всему миру жалуются на сбои в работе соцсети
МЧС Азербайджана эвакуировал 560 человек из школы в пригороде Баку, где произошел пожар
В Баку с участием представителей дипкорпуса прошел марш «Бессмертный полк»
Президент Алиев выделил 7,8 млн манатов на работы по благоустройству и строительство школы на севере Азербайджана
Алиев принял участие в открытии ряде социальных объектов в Хызынском районе
Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Хачмазском районе
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
10 мая 2018 года Посол Турции станет почетным гостем CEO Lunch Baku
В РИКЦ в Баку прошел показ документального фильма «Герой, похороненный на чужбине»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»