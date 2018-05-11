Банк ВТБ (Азербайджан) поздравил ветеранов с Днем Победы

Представители банка встретились с ветеранами на традиционном праздничном обеде, организованном посольством России в Азербайджане по случаю Дня Победы. Они выразили ветеранам благодарность за их самоотверженность и героизм, пожелали им здоровья, вручили цветы и подарки.
По случаю Дня Победы банк также поддержал акцию «Бессмертный полк», которая проводится в Азербайджане уже третий год подряд. При поддержке ВТБ (Азербайджан) и Землячества Казаков в Азербайджане сотни людей 9 мая 2018 года приняли участие в шествии в Наримановском районе Баку до Мемориала «Братская могила».
Корпоративная социальная ответственность – неотъемлемая часть деятельности банка ВТБ (Азербайджан). Банк на регулярной основе реализует социально значимые проекты: оказывает помощь детскому приюту «Умид Ери», поддерживает ветеранов, а также в 2017 году обеспечил организацию компьютерного класса в Центре русской культуры.
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