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11.05.2018 09:12

Банк ВТБ (Азербайджан) поздравил ветеранов с Днем Победы

Представители банка встретились с ветеранами на традиционном праздничном обеде, организованном посольством России в Азербайджане по случаю Дня Победы. Они выразили ветеранам благодарность за их самоотверженность и героизм, пожелали им здоровья, вручили цветы и подарки.

По случаю Дня Победы банк также поддержал акцию «Бессмертный полк», которая проводится в Азербайджане уже третий год подряд. При поддержке ВТБ (Азербайджан) и Землячества Казаков в Азербайджане сотни людей 9 мая 2018 года приняли участие в шествии в Наримановском районе Баку до Мемориала «Братская могила».

Корпоративная социальная ответственность – неотъемлемая часть деятельности банка ВТБ (Азербайджан). Банк на регулярной основе реализует социально значимые проекты: оказывает помощь детскому приюту «Умид Ери», поддерживает ветеранов, а также в 2017 году обеспечил организацию компьютерного класса в Центре русской культуры.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]