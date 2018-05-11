Новый начальник полиции Армении обещает равноправие всех без исключения перед законом

Новый начальник полиции Армении Валерий Осипян заявил, что в республике не будет атмосферы безнаказанности.
"В Армении нет людей, которые могут быть безнаказанными. Перед законом все равны", - сказал В.Осипян журналистам до начала заседания правительства под руководством нового премьера Никола Пашиняна.
"Сделаю все, чтобы показать, что мы рядом с народом. Премьер поручил полиции быть демократичной, быть рядом с народом", - отметил В.Осипян.
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