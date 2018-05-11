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Регион 11.05.2018 11:49

Новый начальник полиции Армении обещает равноправие всех без исключения перед законом

Новый начальник полиции Армении Валерий Осипян заявил, что в республике не будет атмосферы безнаказанности.

"В Армении нет людей, которые могут быть безнаказанными. Перед законом все равны", - сказал В.Осипян журналистам до начала заседания правительства под руководством нового премьера Никола Пашиняна.

"Сделаю все, чтобы показать, что мы рядом с народом. Премьер поручил полиции быть демократичной, быть рядом с народом", - отметил В.Осипян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПОЛИЦИЯ, ЗАКОН, РАВНОПРАВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]