Полиция Армении сообщила о задержании в пятницу 98 человек на антиправительственных акциях

Порядка 100 человек задержаны на антиправительственных акциях в Ереване в пятницу, сообщили "Интерфаксу" в полиции Армении.
"В течение сегодняшнего дня задержаны 98 участников акции", - отметили в ведомстве.
В полиции уточняют, что задержанные обвиняются в невыполнении законного требования представителей правоохранительных органов.
Акции протеста проходят в различных районах Еревана. К ним присоединились студенты ряда вузов.
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