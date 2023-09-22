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Регион 22.09.2023 17:23

Полиция Армении сообщила о задержании в пятницу 98 человек на антиправительственных акциях

Порядка 100 человек задержаны на антиправительственных акциях в Ереване в пятницу, сообщили "Интерфаксу" в полиции Армении.

"В течение сегодняшнего дня задержаны 98 участников акции", - отметили в ведомстве.

В полиции уточняют, что задержанные обвиняются в невыполнении законного требования представителей правоохранительных органов.

Акции протеста проходят в различных районах Еревана. К ним присоединились студенты ряда вузов.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПОЛИЦИЯ, АКЦИИ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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