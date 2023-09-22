Полиция Армении сообщила о задержании в пятницу 98 человек на антиправительственных акциях

Порядка 100 человек задержаны на антиправительственных акциях в Ереване в пятницу, сообщили "Интерфаксу" в полиции Армении. "В течение сегодняшнего дня задержаны 98 участников акции", - отметили в ведомстве. В полиции уточняют, что задержанные обвиняются в невыполнении законного требования представителей правоохранительных органов. Акции протеста проходят в различных районах Еревана. К ним присоединились студенты ряда вузов.

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