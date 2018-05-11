Алиев назначил завотдела Инновативного развития и вопросам электронного правительства в АП Азербайджана

Президент Ильхам Алиев назначил Ровшана Наджафа главой отдела Инновативного развития и вопросам электронного правительства в Администрации президента Азербайджана.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в пятницу, оно опубликовано на сайте главы государства.