Президент Узбекистана освободил от должности главу своей администрации

Сардор Умурзаков, работавший руководителем администрации президента Узбекистана с июля прошлого года, переведён на должность советника по особым поручениям, сообщила пресс-служба главы государства.

"Указом президента республики Узбекистан Умурзаков Сардор Уктамович назначен на должность советника президента республики Узбекистан по особым поручениям и в связи с этим освобожден от должности руководителя администрации президента республики Узбекистан", - говорится в сообщении.

Умурзаков, 1977 года рождения, выпускник Ташкентского государственного экономического университета и университета Рединга в Великобритании. Он начал карьеру в Узнацбанке, затем работал в управлении казначейства министерства финансов. С января 2019 года возглавлял министерство инвестиций и внешней торговли. С марта 2020 года занимал пост вице-премьера, министра инвестиций и внешней торговли.