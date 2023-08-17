Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8477 RUR   0.0181 GBR   2.163 TRY   0.0628

Цена на нефть

16.08 $/bbl +/- WTI 79.38 -1.61 Brent 83.45 -1.44

СНГ 17.08.2023 15:13

Президент Узбекистана освободил от должности главу своей администрации

Сардор Умурзаков, работавший руководителем администрации президента Узбекистана с июля прошлого года, переведён на должность советника по особым поручениям, сообщила пресс-служба главы государства.

"Указом президента республики Узбекистан Умурзаков Сардор Уктамович назначен на должность советника президента республики Узбекистан по особым поручениям и в связи с этим освобожден от должности руководителя администрации президента республики Узбекистан", - говорится в сообщении.

Умурзаков, 1977 года рождения, выпускник Ташкентского государственного экономического университета и университета Рединга в Великобритании. Он начал карьеру в Узнацбанке, затем работал в управлении казначейства министерства финансов. С января 2019 года возглавлял министерство инвестиций и внешней торговли. С марта 2020 года занимал пост вице-премьера, министра инвестиций и внешней торговли.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УЗБЕКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, АДМИНИСТРАЦИЯ, КАДРЫ


Похожие новости


Мирзиеев в августе посетит с визитом Азербайджан Алиев и Мирзиёев обсудили развитие связей Баку и Ташкента Мирзиёев утвердил соглашение с Азербайджаном о создании совместного инвестфонда Мирзиеев обещал вести эффективную внутреннюю и внешнюю политику на посту президента Узбекистана, несмотря на сложную ситуацию в мире Мирзиеев принес присягу и вступил в должность президента Узбекистана Инаугурация Мирзиеева состоится 14 июля Мирзиеев набрал 87,05% голосов на выборах президента Узбекистана Мирзиеев переизбран президентом Узбекистана Узбекистан начинает готовиться к досрочным выборам президента Мирзиеев объявил о проведении в Узбекистане досрочных президентских выборов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az