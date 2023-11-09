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Внешняя политика 09.11.2023 16:56

Алиев и Мирзиёев обсудили перспективы углубления двусторонних отношений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках 16-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ташкенте провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Как сообщает сайт азербайджанского лидера, в ходе встречи президенты обсудили вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе ОЭС, отметив наличие хорошего потенциала для реализации совместных проектов в энергетической, промышленной областях, расширения связей в инвестиционной, транспортной, гуманитарной и других сферах, с удовлетворением была подчеркнута активная работа в конкретных областях, направленная на углубление отношений.


Алиев отметил, что осуществляемое сотрудничество служит дальнейшему укреплению экономического потенциала двух стран. Президент Азербайджана вновь высоко оценил вклад Мирзиёева в дело расширения связей.


Мирзиёев, в свою очередь, поздравив Алиева с освобождением территорий от оккупации и восстановлением территориальной целостности Азербайджана, выразив надежду, что “в будущем Карабах будет процветающей землей в Азербайджане”.


“Мы тоже, как и азербайджанский народ, ждали, что все равно справедливость восторжествует и азербайджанский народ все же достигнет своей Победы. Самые наилучшие пожелания. Я уверен, что Карабах очень скоро превратится в процветающий край. Потому что, то, что Вы мне рассказали, что будет в Шуше, что будет Физули - мы видели новый аэропорт, я тоже там был, если кто посмотрит, не поверит, что это Физули на самом деле. А на самом деле это Физули, и вся инфраструктура решается. Так что я хочу сказать, что все наши договоренности воплощаются в жизнь”, - отметил Мирзиёев.


В ходе беседы также состоялся обмен мнениями о будущих контактах и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, УЗБЕКИСТАН, СОТРУДНИЧЕСТВО


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