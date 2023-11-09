Алиев и Мирзиёев обсудили перспективы углубления двусторонних отношений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках 16-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ташкенте провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Как сообщает сайт азербайджанского лидера, в ходе встречи президенты обсудили вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе ОЭС, отметив наличие хорошего потенциала для реализации совместных проектов в энергетической, промышленной областях, расширения связей в инвестиционной, транспортной, гуманитарной и других сферах, с удовлетворением была подчеркнута активная работа в конкретных областях, направленная на углубление отношений.
Алиев отметил, что осуществляемое сотрудничество служит дальнейшему укреплению экономического потенциала двух стран. Президент Азербайджана вновь высоко оценил вклад Мирзиёева в дело расширения связей.
Мирзиёев, в свою очередь, поздравив Алиева с освобождением территорий от оккупации и восстановлением территориальной целостности Азербайджана, выразив надежду, что “в будущем Карабах будет процветающей землей в Азербайджане”.
“Мы тоже, как и азербайджанский народ, ждали, что все равно справедливость восторжествует и азербайджанский народ все же достигнет своей Победы. Самые наилучшие пожелания. Я уверен, что Карабах очень скоро превратится в процветающий край. Потому что, то, что Вы мне рассказали, что будет в Шуше, что будет Физули - мы видели новый аэропорт, я тоже там был, если кто посмотрит, не поверит, что это Физули на самом деле. А на самом деле это Физули, и вся инфраструктура решается. Так что я хочу сказать, что все наши договоренности воплощаются в жизнь”, - отметил Мирзиёев.
В ходе беседы также состоялся обмен мнениями о будущих контактах и других вопросах, представляющих взаимный интерес.
Х.Насирзаде
Следующий саммит ОЭС пройдет в Азербайджане
Цены на нефть ускорили рост, Brent у $80 за баррель
Азербайджан в ближайшие годы за счет ВИЭ планирует производить 10 ГВт - Алиев
Турпоток в Азербайджан за 10 месяцев превысил 1,7 млн человек - ГАТ
Второе за день землетрясение произошло в Иране у границы с Азербайджаном
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
ЖКХ Мингечевира направит около 2,2 млн манатов на капремонт дорог и тротуаров
Каир критикует международное сообщество за молчание по поводу действий Израиля в Газе
В Иране отрицают обвинения G7 в бесконтрольном развитии ядерной программы
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
«Nar» издал книгу «Флаг Республики» ко Дню флага
Yelo Bank провел мастер-класс для студентов UFAZ
Банк Республика накануне Дня Победы провел акцию по сдаче крови
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире