Дочь президента Узбекистана Мирзиеева назначена помощником главы государства

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о назначении своей старшей дочери Саиды Мирзиеевой на должность помощника президента Республики Узбекистан, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.

С ноября 2022 года Мирзиеева работала завсектором по информационной политике администрации президента Узбекистана.

Мирзиеева - выпускница университета мировой экономики и дипломатии при МИД Узбекистана, магистр Ташкентского государственного юридического университета и Московского государственного университета имени Ломоносова, кандидат экономических наук.

В 2019-2020 годах она занимала должность замдиректора Агентства по информации и массовым коммуникациям при администрации президента, была зампредседателя попечительского совета Фонда поддержки и развития национальных масс-медиа.

Ранее сообщалось, что Мирзиеев упразднил должность руководителя администрации президента Узбекистана и внес изменения в ее структуру.

У Мирзиеева две дочери и сын.