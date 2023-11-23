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Внешняя политика 23.11.2023 21:03

Президент Узбекистана прибыл в Баку с рабочим визитом

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в четверг прибыл в Баку с рабочим визитом, сообщают официальные СМИ.

Б.Рустамбеков

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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