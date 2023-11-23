Президент Узбекистана прибыл в Баку с рабочим визитом

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в четверг прибыл в Баку с рабочим визитом, сообщают официальные СМИ. Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».