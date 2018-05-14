Новый Бакпорт уже принимает суда дедвейтом 7-8 тыс. тонн

Бакинский международный морской торговый портовый комплекс (БММТПК) начал проектирование международного пассажирского терминала.

Церемония открытия БММТПК состоялась в понедельник с участием президента Ильхама Алиева, сообщает сайт президента Азербайджана.

Как сообщил министр экономики Шахин Мустафаев, в рамках проекта строительства порта (I-ый этап – ИФ-Аз) в акватории порта были проведены дноуглубительные работы, построен въездной канал длиной 7,5 км и диаметром разворота 450 метров, что позволит судам безопасно и свободно заходить в порт. Также в рамках проекта построены операционное здание порта, грузовые участки и склады, пограничные и таможенные пункты, в целом 72 здания и установки различного назначения.

«В настоящее время порт принимает суда дедвейтом 7-8 тыс. тонн, но при проектировании порта учитывалась возможность увеличения дна акватории, что в перспективе позволит порту принимать более крупные суда. Также продолжается проектирование международного пассажирского терминала», - отметил Ш.Мустафаев.

Министр также отметил, что энергоснабжение порта осуществляется из двух источников – электрической подстанции в Аляте и Сангачальской модульной электростанции. Энергетические мощности порта составляют 18 МВт. Кроме того, для беспрерывного энергоснабжения на БММТПК построена дизельная станция из двух дизельных генераторов.

Ш.Мустафаев также сообщил, что мощность порта составляет 15 млн тонн сухих грузов, в том числе 100 тыс. контейнеров. В настоящее время порт занимает территорию в 117 га. Здесь функционирует паромный терминал и терминал Ro-Ro и 12 причальных мостика.

«Для эффективного осуществления операций по погрузке-отгрузке грузов в порту установлены 6 новых портальных кранов грузоподъемностью 80, 40 и 32 тонны и продолжаются работы по установке 2 существующих портальных кранов после модернизации», - отметил министр.

Он напомнил, что технико-экономическое обоснование проекта строительства в поселке Алят БММТПК подготовила голландская компания Royal Haskoning. Строительные работы на территории комплекса осуществила местная компания «Evrascon».

После завершения второго этапа мощность порта увеличится до 17 млн тонн грузов и 150 тыс. контейнеров, третьего этапа - до 25 млн тонн грузов и 1 млн контейнеров.

Н.Аббасова