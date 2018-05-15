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Дальнее зарубежье 15.05.2018 20:11

США готовы поддержать мирное соглашение между Израилем и палестинцами - Хейли

В Вашингтоне готовы поддержать работу над мирным соглашением между Израилем и палестинцами, заявила в ходе сессии Совета Безопасности ООН во вторник постпред США при ООН Никки Хейли.

"США готовы поддержать переговоры о мире и мирное соглашение во всех отношениях. Мы хотим только мир. Мир, в котором люди всех вероисповеданий смогут молиться в Иерусалиме, мир, в котором бы уважались права всех людей, и где ясны перспективы будущего для всех людей", - заявила она.

Кроме того, американский постпред при ООН, комментируя недавние беспорядки на границе Газы с Израилем, заявила, что палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, "довольно тем, что произошло вчера".

"ХАМАС разжигало насилие на протяжении многих лет, задолго до того, как США приняли решение перенести посольство (из Тель-Авива в Иерусалим - ИФ)", - добавила она.

Вместе с тем, Н.Хейли отметила, что в Совбезе ООН должны обсуждать не только проявление насилия на палестино-израильской границе, но и в других странах Ближнего Востока. Она привела пример обстрел Ираном с территории Сирии израильских позиций на Голанских высотах, а также ракетный удар Ирана по Саудовской Аравии.

"Это пример насилия в регионе, который должен занимать наше внимание в Совете Безопасности ООН", - заявила Н.Хейли.

Кроме того, она в очередной раз заявила, что США имели полное право перенести своей посольство в Иерусалим. Н.Хейли заверила, что данный шаг никоим образом не мешает палестино-израильскому урегулированию.

Накануне на палестино-израильской границе в секторе Газа началась многотысячная антиизраильская акция протеста, переросшая в столкновения между палестинцами и израильскими военными. Жертвами столкновений стали порядка 60 человек, около 2 тыс. получили ранения.

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Тэги: ООН, США, ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]