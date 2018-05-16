Манат подорожал к евро и рублю, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 16 мая сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 16 мая ЦБА установил на уровне 2,0115 манат/1EUR (15 мая - 2,0252 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 16 мая установил 0,0273 манат/1RUB (15 мая – 0,0275 манат/1RUB).
Н.Аббасова
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