Прекращение действия ядерного соглашения с Ираном будет серьезно угрожать миру - Юнкер

Евросоюз хочет сохранить ядерное соглашение с Ираном, которое имеет первостепенное значение для регионального и всеобщего мира, заявил в среду председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем.

"Мы хотим сохранить жизнь соглашения, заключенного партнерами с Ираном. Мы считаем, что положить конец этому соглашению означало бы создать серьезную угрозу миру и безопасности в этой бурной части региона", - сказал глава Еврокомиссии на совместной с генсеком ООН пресс-конференции в Брюсселе.

"Я бы хотел, чтобы сегодня вечером (на встрече лидеров ЕС в Софии - ИФ) мы договорились об общей позиции по нашему совместному, консенсусному подходу, что касается наших отношений с Соединенными Штатами в связи с отношениями с Ираном. Средства у нас есть, мы их используем", - заверил Ж.-К.Юнкер.

Он добавил, что, несмотря на ограниченность средств, они будут полностью использованы Евросоюзом.