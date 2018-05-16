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Регион 16.05.2018 18:44

Прекращение действия ядерного соглашения с Ираном будет серьезно угрожать миру - Юнкер

Евросоюз хочет сохранить ядерное соглашение с Ираном, которое имеет первостепенное значение для регионального и всеобщего мира, заявил в среду председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем.

"Мы хотим сохранить жизнь соглашения, заключенного партнерами с Ираном. Мы считаем, что положить конец этому соглашению означало бы создать серьезную угрозу миру и безопасности в этой бурной части региона", - сказал глава Еврокомиссии на совместной с генсеком ООН пресс-конференции в Брюсселе.

"Я бы хотел, чтобы сегодня вечером (на встрече лидеров ЕС в Софии - ИФ) мы договорились об общей позиции по нашему совместному, консенсусному подходу, что касается наших отношений с Соединенными Штатами в связи с отношениями с Ираном. Средства у нас есть, мы их используем", - заверил Ж.-К.Юнкер.

Он добавил, что, несмотря на ограниченность средств, они будут полностью использованы Евросоюзом.

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Тэги: ЕС, ООН, ИРАН, ЮНКЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]