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СНГ 17.05.2018 10:27

Офис НАТО в Кишиневе может быть закрыт после выборов в парламент Молдавии - Додон

Действующий в Кишиневе офис НАТО по информированию могут закрыть после выборов в парламент Молдавии в конце нынешнего года, заявил президент Молдавии Игорь Додон.

"Есть большая вероятность, что после парламентских выборов в конце этого года офис альянса будет закрыт", - сказал И.Додон в интервью, опубликованном в четверг в газете "Известия".

При этом он подчеркнул, что большинство граждан Молдавии против вступления государства в Североатлантический альянс.

"Это принципиальная позиция, которую поддерживают большинство молдаван. Открытие в Кишиневе офиса НАТО по информированию связано именно с этим. Они понимают, что народ Молдовы эту идею не поддерживает, и пытаются через свой офис поменять общественное мнение. Думаю, у них в краткосрочной перспективе ничего не получится", - добавил президент республики.

Он также заявил, что "причина их (НАТО - ИФ) активности в Молдове очевидна".

"Им нужно как можно ближе подобраться к границам Российской Федерации. Но я не могу допустить, чтобы наших граждан и нашу страну использовали как пушечное мясо в геополитических противостояниях. Поэтому мы как нейтральная страна должны дружить со всеми - и с Западом, и с Востоком", - подчеркнул И.Додон.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, НАТО, ОФИС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]