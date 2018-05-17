Офис НАТО в Кишиневе может быть закрыт после выборов в парламент Молдавии - Додон

Действующий в Кишиневе офис НАТО по информированию могут закрыть после выборов в парламент Молдавии в конце нынешнего года, заявил президент Молдавии Игорь Додон.
"Есть большая вероятность, что после парламентских выборов в конце этого года офис альянса будет закрыт", - сказал И.Додон в интервью, опубликованном в четверг в газете "Известия".
При этом он подчеркнул, что большинство граждан Молдавии против вступления государства в Североатлантический альянс.
"Это принципиальная позиция, которую поддерживают большинство молдаван. Открытие в Кишиневе офиса НАТО по информированию связано именно с этим. Они понимают, что народ Молдовы эту идею не поддерживает, и пытаются через свой офис поменять общественное мнение. Думаю, у них в краткосрочной перспективе ничего не получится", - добавил президент республики.
Он также заявил, что "причина их (НАТО - ИФ) активности в Молдове очевидна".
"Им нужно как можно ближе подобраться к границам Российской Федерации. Но я не могу допустить, чтобы наших граждан и нашу страну использовали как пушечное мясо в геополитических противостояниях. Поэтому мы как нейтральная страна должны дружить со всеми - и с Западом, и с Востоком", - подчеркнул И.Додон.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
МИД Азербайджана обвинил Армению в деструктивной политике по карабахскому урегулированию
Ракетно-артиллерийские части Отдельной общевойсковой армии НАР провели тактические боевые стрельбы
Добыча газа с месторождения Шах-Дениз в I квартале увеличилась на 12,5%
США пытаются взвинтить цену на нефть, хотя $60-65 за баррель является разумной, считают в Тегеране
Тела 3 альпинистов, погибших в горах на севере Азербайджана, переданы в морг – оперативный штаб
Спасатели обнаружили тела альпинистов, пропавших в горах на севере Азербайджана в декабре 2017 года – МЧС
Легендарный Диего Марадона стал председателем правления белорусского ФК "Брест"
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
В РИКЦ в Баку состоялась встреча редколлегии журнала «Исторические личности» с читателями
Творчество Юрия Гуммеля: от шахтера до скульптора
Bakcell приглашает студентов и выпускников вузов принять участие в летней программе стажировки
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»